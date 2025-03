FC Schalke 04: Abgangsflut bei S04! Jetzt sind alle Augen auf Manga gerichtet

Beim FC Schalke 04 wird der Kader im kommenden Sommer einmal mehr komplett umgekrempelt – danach sieht es derzeit stark aus. Moussa Sylla, Taylan Bulut und Derry John Murkin werden den Verein verlassen (müssen). Königsblau brauch die Millionen-Einnahmen aus diesen Transfers.

Dazu laufen eine ganze Reihe an Verträgen aus, wovon die allermeisten nicht verlängert werden. So verkündete der FC Schalke 04 am Dienstag (25. März), dass man die auslaufenden Verträge mit drei weiteren Akteuren nicht verlängern werde. Für Kaderplaner Ben Manga könnte dies ein entscheidender Schritt sein.

FC Schalke 04: Star-Abgänge geben Manga etwas mehr Spielraum

Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin, Tobias Mohr und Dominick Drexler – alle diese Spieler werden im kommenden Jahr kein Teil des S04-Kaders mehr sein. Bei allen fünf Akteuren werden die Verträge nicht verlängert. Sportlich reicht es für sie nicht (mehr) und finanziell waren sie in den letzten Monaten und Jahren eine schwere Last.

Alle fünf Akteure besitzen noch Verträge mit Erstliga-Bezügen. Mit der Trennung von diesen fünf Akteuren wird eine Menge Gehaltsbudget frei – die gutdotierten Verträge sind ab Sommer alle Geschichte. Dies verschafft Manga und Co. einen etwas größeren Handlungsspielraum. Dazu können die S04-Bosse auch das Gehaltsgefüge direkt beeinflussen.

Die ganz, ganz dicken Verträge gibt es auf Schalke am Sommer also nicht mehr – nicht für Spieler, die keinen sportlichen Mehrwert (mehr) bieten. Das könnte ein wichtiger Schritt zu einer passenden Kader- und Gehaltsstruktur sein.

S04 ist auf jeden Cent angewiesen

Der radikale Kaderumbruch dürfte vor allem finanziellen Aspekten zugrunde liegen. Schalke muss einiges einnehmen, um etwas ausgeben zu können. Das wird auch im kommenden Sommer so sein – trotz der Einsparungen bei den Gehältern, trotz der Millionen aus den Verkäufen von Sylla, Bulut und Co. und trotz der Einnahmen aus der Genossenschaft. Königsblau braucht mindestens fünf bis sechs neue, starke Neuzugänge, die S04 direkt weiterhelfen können.

Ob Manga dies realisieren kann? Der Sommer dürfte einmal mehr wild werden, der S04-Kader dürfte am Ende des Sommer-Transferfensters einmal mehr komplett anders aussehen. Mit den vielen Wackelkandidaten könnten erneut mehr als 15 Abgänge zu Buche stehen. Dann ist Manga gefragt, einen wettbewerbsfähigen Kader mit passenden Neuzugängen zusammenzustellen. Diesmal hat Manga (fast) alle Zügel jedoch selbst in der Hand.