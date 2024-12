FC Schalke 04: Star-Schock! Bittere Kunde für Königsblau

Sieben Punkte aus drei Spielen gegen Top-Gegner, eine deutliche Entwicklung der Mannschaft und dazu noch die Vertragsverlängerung mit Youngster Max Grüger: Beim FC Schalke 04 gibt es in diesem Jahr so versöhnliche Weihnachten wie schon lange nicht mehr.

Und doch gibt es für Königsblau auch weiter schlechte Nachrichten. Nach Amin Younes musste bereits der zweite Akteur nun am Knie operiert werden. Damit mit er Kees van Wonderen und dem FC Schalke 04 vorerst nicht zur Verfügung stehen.

FC Schalke 04: Bachmann wird wochenlang fehlen

Ist das bitter! Wie S04 am Montag (23. Dezember) mitteilte, wird Mittelfeld-Star Janik Bachmann mehrere Wochen ausfallen. Der 28-Jährige hatte sich in Elversberg (4:1) verletzt. Daraufhin musste er sich jetzt einer Operation unterziehen.

In der Folge wird er Königsblau nun mehrere Wochen fehlen und „individuell an seinem Comeback arbeiten“. Die Wintervorbereitung inklusive des Trainingslagers in Belek wird er verpassen. Wie lange Bachmann genau ausfallen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab. Fakt ist. Für S04 und für Bachmann selbst ist das ein herber Rückschlag.

Bachmann avancierte in den letzten Wochen zu einer wichtigen Kraft für S04. Van Wonderen setzte auf den Neuzugang und Bachmann lieferte. In den letzten fünf Spielen war er an drei Toren direkt beteiligt. Dazu war er ein echter Stabilisator für das Schalker Spiel.

Neuer Mittelfeld-Mann im Winter?

Der Ausfall von Bachmann zeigt einmal mehr, dass S04 im Mittelfeld nachlegen muss. S04-Kaderplaner Ben Manga wird sich um einen neuen Akteur für das Mittelfeld bemühen. Der Zwangspause für Bachmann unterstreicht dieses Vorhaben einmal mehr. Denn neben Bachmann hat Königsblau derzeit lediglich drei zentrale Mittelfeldspieler: Paul Seguin, der jedoch immer wieder mit kleinen Blessuren zu kämpfen hat, Ron Schallenberg, der als Innenverteidiger gebraucht wird und Youngster Max Grüger.

Inwiefern Schalke auf dem Markt zuschlagen wird, bleibt abzuwarten. Neben einem Innenverteidiger steht nun jedoch auch ein zentraler Mittelfeld-Mann weit oben auf der Liste. Manga und Co. sind nun also gefordert.