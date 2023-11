FC Schalke 04: Rätsel um S04-Youngster – Ouedraogo-Wende löst Verwirrung aus

Assan Ouedraogo ist der Shootingstar beim FC Schalke 04. Schon jetzt stehen viele Top-Klubs aus dem In- und Ausland Schlange, um sich die Dienste des Youngsters im kommenden Sommer zu sichern. Dementsprechend vorsichtig ist der Klub bei seiner Belastung.

Kürzlich zog sich der 17-Jährige eine kleine Muskelverletzung zu. Der FC Schalke 04 ging kein Risiko ein und schonte ihn sowohl bei St. Pauli als auch in Nürnberg. Der Plan war, dass er gegen Elversberg zum Einsatz kommt und dann zur U17-WM fliegt. Doch der Plan änderte sich, als Ouedraogo auch das Spiel gegen Elversberg verletzungsbedingt verpasste.

FC Schalke 04: Fehlkommunikation oder Wunderheilung?

Statt nach dem Spiel zu der U17 zu stoßen, flog er schon vorher zum DFB-Team. „Nach eigenem Empfinden ist der Mittelfeldspieler nicht spielfit für die Partie gegen Elversberg“, hatten die Schalker am Mittwoch mitgeteilt – verbunden mit der Nachricht, dass Ouédraogo deshalb bereits am Donnerstag nach Indonesien fliegen würde.

Schon diese Nachricht verwunderte viele S04-Fans. Denn wenn er Freitag nicht fit für das S04-Spiel ist, kann er wenige Stunden später wohl kaum für die U17 bei der WM auflaufen. Knapp 43 Stunden lagen zwischen der Partie gegen Elversberg und dem WM-Auftakt der U17 gegen Mexiko.

Doch die Geschichte wurde noch rätselhafter: Denn Ouedraogo stand am Sonntag nicht nur im Spieltagskader der U17, er kam sogar zum Einsatz. Der S04-Star wurde in der 86. Minute eingewechselt – beim Stand von 3:1 für die DFB-Elf. Ob ein Einsatz also wirklich nötig war, ist zu mindestens zweifelhaft.

„Schrittweise ans Team heranführen“

Vor der Reise des S04-Younsgters nach Indonesien betonte Sportdirektor Andre Hechelmann noch, dass man es bei Ouedraogo langsam angehen wolle. „Wir geben Assan deshalb schon ab Donnerstag in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können. Bei der U17-EM vor einigen Monaten wurde er nach einer langen Verletzung sukzessive erfolgreich integriert. Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze infrage kommt“, so der Funktionär.

Von langsam heranführen war in den ersten Tagen der WM allerdings nichts zu sehen. Ob das mit S04 abgesprochen war? Fakt ist: Letztlich sieht Königsblau in Sachen Kommunikation nun äußerst unglücklich aus. Ein passendes Bild zur aktuellen Situation am Berger Feld.