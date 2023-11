FC Schalke 04: Fans klappt die Kinnlade runter – S04 ließ offenbar dicke Chance verstreichen

Was wäre, wenn? Diese Frage stellen sich Anhänger des FC Schalke 04 schon seit einigen Jahren. Was, wenn man auf den Absturz, der unter David Wagner einst begann, eher reagiert hätte? Wäre der Abstieg 2021 verhindert worden?

Was, wenn man Mike Büskens nach dem Aufstieg im Jahr darauf dazu bekommen hätte, doch als Cheftrainer weiterzumachen? Wäre der FC Schalke 04 noch immer erstklassig? Und jetzt kommt eine weitere Frage ins Spiel: Was wäre, wenn die Knappen letztes Jahr statt Thomas Reis einen internationalen Knaller aus dem Hut gezaubert hätte?

FC Schalke 04 war an Star-Trainer dran

Herausfordernd? Ja. Glamourös wie einst? Nein. S04 ist heute ein gutes Stück davon entfernt, internationale Star-Spieler wie Raul (hier mehr erfahren) oder Klaas-Jan Huntelaar anzuziehen. Auch auf dem Trainerposten sind ganz große Namen schon ein Weilchen her.

All das hätte sich im letzten Jahr allerdings schlagartig ändern können. Das enthüllt nun ein Bericht des „Kickers“. Demnach dachte der FC Schalke 04 ernsthaft über Marcelo Bielsa als Cheftrainer nach! Und ganz unwahrscheinlich war die Sache nicht.

Der Verrückte

Bielsa eilt ein Ruf voraus. „El Loco“ nennt man ihn. Der Verrückte. Und doch hat er sich unter anderem als Trainer der argentinischen Nationalmannschaft den Status eines absoluten Fachmanns erarbeitet. Selbst Pep Guardiola sagte einmal, dass Bielsa viel mehr vom Fußball verstehe als er selbst.

Bielsa (r.) beim Handshake mit Guardiola. Foto: imago images/PA Images

Und an jenen Bielsa dachten Peter Knäbel und Co. im vergangenen Jahr offenbar, als der FC Schalke 04 einen Nachfolger für Frank Kramer suchte. Bielsa war damals ohne Job. Also versuchte es So4 und stellte fest: Interesse an diesem Job war beim 68-Jährigen durchaus vorhanden.

So gab es persönliche Treffen und vielversprechende Gespräche, schreibt der „Kicker“. Auch über konkrete Gehaltszahlen habe man gesprochen. Zwar hätte die Verpflichtung „ein weiteres Loch in den Klubkassen“ verursacht, doch es wäre nicht ruinös gewesen, so die damalige Annahme.

FC Schalke 04: Fans reagieren überrascht

Und doch wurde den Verantwortlichen die Sache zu heiß, weshalb man sich letztlich für Thomas Reis entschied, der Teile seiner Ablöse immerhin selbst bezahlte. Den Abstieg verhindern konnte er aber nicht. Hätte Bielsa es geschafft?

Diese Frage treibt die Fans des FC Schalke 04 nun um. Für sie steht fest: Wenn es die Möglichkeit gab, hätte man ihn holen müssen. „Scheiße, wäre das geil gewesen“, schreibt einer bei „X“ (vormals Twitter). „Normalste Schalker Fehlentscheidung“, kommentiert ein anderer. Und: „Ich kann das nicht mehr. Dieser Verein macht mich fertig.“