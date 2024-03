FC Schalke 04: Klub-Legende sorgt sich um Königsblau – „Das macht Angst“

Lediglich drei Punkte trennen den FC Schalke 04 noch von einem direkten Abstiegsplatz. Die Situation ist mehr als schwierig. Angesichts des jüngsten Auftrittes in Berlin (2:5) und der ganzen Nebenkriegsschauplätze ist ein weiterer Abstieg alles andere als unrealistisch.

Der Gang in die dritte Liga wäre für den FC Schalke 04 existenzgefährdend. Das weiß auch S04-Legende Andreas Müller, der mit Königsblau unter anderem den UEFA Cup gewann. Im Interview mit der WAZ äußert er nun seine Sorgen.

FC Schalke 04: Müller macht sich Sorgen um Ex-Klub

Müller spielte über 300 Mal für den Pottklub, gewann 1997 den bisher einzigen internationalen Pokal für S04 und war auch als Manager auf Schalke erfolgreich. Seit 2009 ist er nicht mehr bei Königsblau tätig, dennoch verfolgt er das Geschehen in Gelsenkirchen als Fan.

Und die aktuelle Entwicklung macht ihn traurig. „Jeder weiß, was die 3. Liga bedeuten würde. Die Spieler lesen ja auch, was so berichtet wird über eine mögliche Insolvenz und so weiter. Jeder kennt die Emotionalität rund um diesen Verein. Das ist das Prekäre“, betont Müller.

„Die individuellen Fehler ziehen sich durch die gesamte Saison, im Zweikampfverhalten, aber auch im Taktischen: Das Positionsspiel ist schlecht, die Abstände zu groß, man verlässt sich auf den Nebenmann“, analysiert Müller die sportlichen Auftritte von S04 in dieser Saison. „Und wenn Schalke ein Tor kassiert, spürst du das große Flattern. Oft kassieren sie das zweite oder das dritte Tor gleich hinterher, wie beim 1:4 in Kaiserslautern. Wenn du so viele Klatschen kriegst – das macht Angst“, ergänzte der Ex-Profi.

„Sonst wäre Schalke untergegangen“

Müller steckte mit S04 1989 in einer ähnlich prekären Lage. Dank des Kult-Trainers Peter Neururer konnte sich Königsblau letztlich doch noch retten. Nun muss Karel Geraerts diese Aufgabe meistern. Aber wie? „Ich denke, dass Geraerts jetzt eine Elf finden muss, an die er glaubt: mit nervenstarken Spielern, die durchs Feuer marschieren – bedingungslos unterstützt vom Trainer. Zuletzt gab es einige Wechsel bei System und Personal, aber jetzt brauchst du Sicherheit in den Abläufen. Das geht nur über Kontinuität“, so Müller.

Allerdings betonte er auch, dass es zu großen Teilen an den Spielen selbst liege. Die S04-Profis müssen sich zusammen reißen. So wie Müller und Co. 1989. Damals fokussierten sich die Spieler ausschließlich auf das sportliche – mit Erfolg. „Zum Glück hat es geklappt, sonst wäre Schalke vielleicht untergegangen“, hielt Müller fest. Dieses Horror-Szenario droht nun, knapp 35 Jahre später, erneut.