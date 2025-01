FC Schalke 04: Mulder-Worte lassen aufhorchen – folgt ein Juwel-Hammer?

Zaid Amoussou-Tchibara – dieser Name ist beim FC Schalke 04 derzeit in aller Munde. Der 18-Jährige ist eines der größten Talente des Pottklubs, ihm wird von vielen Experten eine große Karriere vorhergesagt. Seit Monaten fordern die S04-Fans, dass der Togolese eine Chance bei den Profis erhält.

Dieses Szenario ist nun eingetroffen. Tchibara darf sich im Trainingslager des FC Schalke 04 zeigen und bei Kees van Wonderen und Co. vorspielen. Dabei macht er bereits zu Anfang einen starken Eindruck – kommt van Wonderen schon bald nicht mehr um den Youngster herum?

FC Schalke 04: U19-Juwel macht auf sich aufmerksam

20 Torbeteiligungen in 14 Partien – mit dieser unfassbaren Quote hat der Stürmer auf sich aufmerksam gemacht. Tchibara kam im Sommer 2023 von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen. Seither hat er eine starke Entwicklung hingelegt. Diese Entwicklung hat ihn jetzt in das Trainingslager der S04-Profis gespült.

Seit Freitag (3. Januar) bereitet sich die Mannschaft von van Wonderen im türkischen Belek auf die anstehende Rückrunde vor. Dabei konnte Tchibara schon in den ersten Stunden auf sich aufmerksam machen. In den ersten Einheiten versetzte er die Fans mit starken Dribblings, Abschlüssen und Toren staunen.

Und auch bei den S04-Bossen hat er Eindruck hinterlassen. „Zaid hat ein schönes Tor gemacht, direkt etwas gezeigt. Bei ihm sieht man: Er traut sich etwas, er zieht auch mal am Gegenspieler vorbei. Die Qualität ist da, es sieht gut aus“, so Schalke-Sportchef Youri Mulder gegenüber der WAZ über das Offensiv-Juwel.

Tchibara schon in Kürze mit Profidebüt?

Doch Moulder bremste auch die Erwartungen, predigte, dass man mit den Youngsters Geduld haben müsse. „Für beide ist es ein höheres Niveau, eine andere Spielweise und andere Informationen, das müssen sie erst einmal verarbeiten. Aber es ist doch schön zu sehen, dass Talente nachkommen“, so der Ex-S04-Profi.

Sollte sich Tchibara jedoch in den kommenden anderthalb Wochen weiterhin so präsentieren, wird van Wondern den Youngster ernsthaft in Betracht ziehen. So könnte Tchibara schneller zu seinem Profidebüt kommen, als viele Fans dachten.