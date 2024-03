Ex-Schalke-Star plötzlich heiß begehrt – wer bekommt den Zuschlag?

Alexander Nübel verließ den FC Schalke 04, als das Schiff vor dem Abstieg 2021 komplett zu sinken begann. Sein Wechsel im Juli 2020 zum FC Bayern zahlte sich zunächst nicht wirklich aus. Beim deutschen Rekordmeister saß er nur auf der Bank und wurde dann Richtung Monaco verliehen.

Dort blühte der Ex-Schalker auf. Doch beim FC Bayern war weiterhin kein Platz für Nübel. Im vergangenen Sommer folgte eine weitere Leihe zum VfB Stuttgart. Dort sorgt er in der laufenden Saison für mächtig Furore. Nun sind gleich mehrere Klubs hinter ihm hinterher.

Ex-Schalker Nübel heiß begehrt

Der VfB Stuttgart spielt eine grandiose Saison. Die Canstatter rangieren derzeit auf Platz 3 und haben die Qualifikation für die Champions League fest im Blick. Ein wichtiger Faktor für den großen Erfolg: Schlussmann Nübel, der für die Stuttgarter einen starken Rückhalt darstellt.

Dementsprechend würde der VfB den Erfolgsgaranten auch über die Saison hinaus gerne halten. Das große Problem: Der Bundesliga-Dritte verfügt über keine Kaufoption. Die Bayern wollten den Torhüter nur ohne eine derartige Vertragsoption verleihen.

So liegt die letzte Entscheidung bei den Münchnern. Allerdings dürfte Bayern dem VfB wohl auch entgegenkommen, sofern Nübel unbedingt am Neckar bleiben und mit dem VfB in der kommenden Saison Königsklasse spielen möchte.

Transfer-Offerte aus Lissabon

Jetzt scheint sich aber ein weiterer Topklub in Stellung zu bringen. Wie der portugiesische Radiosender „TSF“ berichtet, ist der Ex-S04-Star bei Sporting Lissabon in den Fokus gerückt. Trainer Rúben Amorim soll ein großer Nübel-Fan sein, vor allem wegen dessen Qualitäten beim Spielaufbau.

Erster Ansprechpartner für den früheren Schalker ist jedoch der FC Bayern, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Laut „Sky“ wollen die Münchner den Kontrakt mit Nübel verlängern und im April erste Gespräche führen. Die kommenden Wochen dürften für den Schlussmann also enorm interessant werden – auch abseits des Platzes.