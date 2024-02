FC Schalke 04: Nach hässlichen Vorfällen beim U23-Spiel – Alemannia-Boss äußert sich mit klarem Statement

Das Regionalliga-Spiel zwischen der Zweitvertretung des FC Schalke 04 und Alemannia Aachen werden wohl viele Beteiligte noch lange im Kopf behalten – und das nicht nur wegen des sportlichen Dramas.

Aachen hat zweimal geführt und zweimal den Ausgleich bekommen. Doch durch einen Last-Minute-Elfmeter konnte Alemannia die drei Punkte doch noch entführen. Abseits des Rasens hinterließen die Aachen-Fans ein großes Chaos beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Aachen-Fans randalieren im Parkstadion

Zerstörte Türen, Fliesen und Spiegel, abgetretene Waschbecken, vollgestickerte und mit Farbe besprühte Wände – das ist das Ergebnis der Randale vonseiten der Alemannia-Fans. Laut „RevierSport“ sollen die Gästefans bereits am Gelsenkirchener Hauptbahnhof randaliert sowie Farbe verteilt haben.

Das setzte sich im Parkstadion fort. Neben den zerstörten Sanitäranlagen wurde auch ein Seifenspender abgefackelt, eine Heizung herausgerissen und eine Rauchbombe in den Toilettengang geworfen. Ähnliche Szenen veranstalteten die Fans des Regionalliga-Tabellenführers auch schon beim Auswärtsspiel in Gladbach.

++ Schalke 04: Das gab es noch nie! Fans nach irrem Liga-Novum aus dem Häuschen ++

Laut Aachens Aufsichtsratschef Marcel Moberz soll es sich lediglich um zwei Personen gehandelt haben, die sowohl den Hauptbahnhof als auch das Parkstadion verwüstet haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen keiner Fan-Gruppierung angehören, dazu seien die Daten der beiden Chaoten bereits bekannt.

„Das sind keine Fans“

„Dadurch steht die Alemannia in einem schlechten Licht dar und die Presse schreibt über ‚die Alemannia Fans‘. Das sind keine Fans. Das sind Vollpfosten, die wir nicht in unserer Fangemeinschaft haben möchten. Da ist jeder Einzelne aufgefordert, solche Aktionen sofort zu unterbinden“, betont Moberz in einem Statement auf Facebook. Maßnahmen wie große Polizeipräsenz bei solchen Spielen seien genau diesen Personen geschuldet.

Weitere News:

„Die Daten der Beiden sind bekannt, Rechnung, Sanktionen etc. werden umgehend umgesetzt. Punkt“, schreibt Moberz weiter. Ob es dabei belassen wird oder ob eine Anzeige seitens des S04 dazu kommt, ist noch unklar.