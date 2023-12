FC Schalke 04: Top-Talent blüht bei der U23 auf – belohnt ihn S04-Coach Geraerts?

Mit Assan Ouedraogo und Keke Topp durften in der laufenden Saison bereits zwei junge Talente für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auflaufen. Ibrahima Cisse gehörte lange zum Kader, spielt aber mittlerweile nur noch in der U23 der Königsblauen. Es gibt aber auch noch andere Youngsters, die regelmäßig im Team von Trainer Karel Geraerts trainieren. Bekommt bald der nächste Spieler vielleicht seine Chance?

Denn derzeit überragt ein Top-Talent bei der Reservemannschaft des FC Schalke 04. Besonders ein Spieler hat es U23-Coach Jakob Fimpel angetan, der den Youngster in den höchsten Tönen lobt.

FC Schalke 04: Top-Talent blüht bei der U23 auf

Mit einem starken 3:0-Heimsieg gegen den FC Düren festigte die U23 des FC Schalke 04 die Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Die Königsblauen stehen nach 18 Spielen auf einem mehr als nur ordentlichen achten Platz. Einen großen Anteil am Sieg hatte auch Nelson Amadin, der gleich zwei Tore erzielte.

Dementsprechend viel Lob bekam Amadin nach der Partie von U23-Coach Jakob Fimpel. „Nelson ist bei uns ein Unterschiedsspieler. Man weiß nie genau, was er macht. Er ist selbstbewusst, hat einen guten Abschluss. Es freut mich einfach, dass er fit ist“, so der Trainer gegenüber der „WAZ“.

Der schnelle Flügelstürmer kommt in der laufenden Saison in 14 Spielen auf fünf Tore und bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Für den 23-jährigen Niederländer ist es im Vergleich zur Vorsaison eine deutliche Leistungssteigerung. In der vergangenen Spielzeit kam der Youngster bei der Nachwuchsmannschaft auf gerade einmal elf Einsätze und einem Tor sowie einer Vorlage.

Einer für Geraerts-Team?

Bislang hatte Amadin noch keine Chance gehabt, sich bei den Profis des FC Schalke 04 zu beweisen. Am Dienstag (12. Dezember) war er immerhin schon mal im Training der Zweitliga-Mannchaft dabei. Sicher ist, dass er mit weiteren starken Leistungen auch auf dem Radar von Chefcoach Karel Geraerts auftauchen wird. Vielleicht sogar schon im Winter.

Denn die Knappen werden in der Winterpause ein Trainingslager in Portugal absolvieren. In der Vergangenheit wurden immer wieder einige Talente aus der Knappenschmiede mitgenommen, die sich für größere Aufgaben präsentieren durften. Ob dann Amadin dazugehören wird?