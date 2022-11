FC Schalke 04: Profi verkündet Rückkehr zu S04 – „Kann es kaum erwarten“

Im Winter will und muss der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden, um den drohenden Abstieg zu verhindern.

Dafür wird Sportvorstand Peter Knäbel dann sorgen. Einen „Neuzugang“ hat der FC Schalke 04 schon mal sicher. Eine Leihgabe kehrt nämlich zu den Königsblauen zurück.

FC Schalke 04: Profi bestätigt Rückkehr zu S04

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Nassim Boujellab. Von 2014 bis 2018 spielte der Mittelfeldspieler beim FC Schalke 04 in der Jugend. Im März 2019 feierte er schließlich sein Debüt bei den Profis in der Fußball-Bundesliga und kam auf bislang 30 Pflichtspieleinsätze. Zu Beginn der Zweitliga-Saison 2021/22 wurde Boujellab an den FC Ingolstadt verliehen.

Im Januar 2022 wurde der Vertrag mit dem S04-Talent jedoch aufgelöst, weil Boujellab sich wohl mehrfach nicht an die Regeln gehalten haben soll. Daraufhin wechselte der dreimalige marokkanische Nationalspieler nach Finnland zu HJK Helsinki.

Dort war Boujellab erfolgreicher und feierte vor Kurzem sogar die finnische Meisterschaft. Nun endet die Leihe des S04-Profis, der damit zu den Königsblauen zurückkehrt. Auf Instagram freut er sich schon darauf, wieder im Schalke-Trikot aufzulaufen.

FC Schalke 04: „Kann es kaum erwarten“

„Danke an HJK Helsinki für die sehr spannende Erfahrung. Ich bin sehr glücklich und dankbar den Meistertitel gewonnen zu haben und über meine Einsätze in der Europa League. Jetzt kann ich es jedoch kaum erwarten zu meinem Herzensverein FC Schalke 04 zurückzukehren und in den Blau Weißen Farben alles zu geben um gemeinsam mit den Jungs um den Klassenerhalt zu kämpfen. GEmeinsam schaffen wir das“, schreibt Boujellab.

Bis zum 30. Juni 2023 läuft noch sein Vertrag beim Bundesligisten. Diese Zeit will Boujellab nutzen. „Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen“, sagte der gebürtige Hagener zuletzt in einem Interview mit „Spox“. Mit anderen Worten: Der Rechtsfuß will beim Bundesligisten noch einmal angreifen und um einen Stammplatz kämpfen.