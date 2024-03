Wie schon mit dem FC Schalke 04: Ex-Profi droht nächste Katastrophe

Die Saison 2020/21 werden die Fans des FC Schalke 04 wohl für eine Weile nicht mehr vergessen. Eine katastrophale Spielzeit mit etlichen Trainerwechseln, hohen Niederlagen und dem Arenaring-Skandal endete schließlich mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Auch für die Profis war es eine Saison zum Vergessen.

Einige Stars hatten es auch danach nicht leicht, als sie den FC Schalke 04 verlassen haben. Für einen könnte es jetzt sogar noch schlimmer kommen. Es droht nämlich der nächste bittere Abstieg – und das in die Regionalliga!

FC Schalke 04: Ex-Profi droht nächster Abstieg

Während die gesamte Mannschaft desolate Leistungen zeigte, gehörte er zu den wenigen Lichtblicken beim FC Schalke 04: Nassim Boujellab. Das einstige Talent musste die Königsblauen dennoch verlassen, wurde zwei Mal verliehen, kehrte zurück und verabschiedete sich im vergangenen Sommer dann endgültig von seinem Herzensverein.

Dabei wäre er sehr gerne geblieben und hätte beim Wiederaufstieg mitgeholfen, wie Boujellab im vergangenen Jahr gegenüber DER WESTEN verriet. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Schalke wirklich sehr in mein Herz geschlossen habe. Ich bin diesem Verein auch sehr dankbar für alles. Da ging es mir auch nicht um das Finanzielle. Hätte ich die Chance bekommen, dann hätte ich alles für den Verein getan. Deshalb war ich dann sehr enttäuscht, wie alles abgelaufen ist“, so das Ex-Talent.

Für den Mittelfeldspieler ging es dann zu Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen mussten in der vergangenen Saison den Gang in die 3. Liga antreten. Statt um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zu spielen, droht Boujellab und Bielefeld nun sogar der Abstieg in die Regionalliga.

Boujellab vor nächster Katastrophe?

Am Freitag (15. März) ging es für den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 gegen Waldhof Mannheim zum Kellerduell. Vor dem Spiel hatte Bielefeld fünf Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, auf dem sich Mannheim befindet. Die Partie konnten die Mannheimer mit einem knappen 1:0-Sieg für sich entscheiden. Nun sind es nur noch zwei Zähler.

Acht Spieltage vor dem Ende muss Bielefeld nun wieder zittern, nachdem. In den kommenden Wochen geht es dann sogar gegen weitere direkte Abstiegskandidaten, wo unbedingt Siege hermüssen. Ansonsten droht dem Traditionsverein der dritte Abstieg hintereinander.