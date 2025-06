FC Schalke 04: Fans zweifeln noch an Muslic – jetzt meldet ER sich zu Wort

Kann er für die sportliche Wende beim FC Schalke 04 sorgen? Seit Kurzem steht fest, dass Miron Muslic der neue Cheftrainer der Königsblauen wird. Ein Coach, von dem nicht viele Fans vorher etwas gehört haben.

Aber nicht nur deswegen ist der Zweifel bei vielen Anhängern groß. Vielleicht werden viele nun aber erleichtert sein, wenn sie diese Aussagen zum neuen Trainer des FC Schalke 04 hören.

FC Schalke 04: Zweifel an Neu-Trainer Muslic

Wie bei jeder neuen Person in einem Verein gibt es zu Beginn noch kritische Stimmen: Passt er überhaupt zum FC Schalke 04? Ist er wirklich der Richtige für den Job? Was hat er bisher so erreicht? So in etwa waren die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken, als Miron Muslic bei den Knappen vorgestellt wurde.

Der Zweifel ist etwas berechtigt, da viele Fans vermutlich auch etwas anderes erwartet haben – vielleicht einen etwas bekannteren Trainer. Zuvor wurden nämlich Lukas Kwasniok, der jetzt in Köln unter Vertrag steht, oder Christian Titz mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Da waren die Hoffnungen und Erwartungen der Anhänger auch groß.

Dann aber kam Muslic – und das wie aus dem Nichts. Der Österreicher war zuvor beim britischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle unter Vertrag. Große Erfolge konnte er bislang noch nicht feiern.

„Schalke hat eine sehr gute Wahl getroffen“

Vermutlich muss man den neuen Trainer des FC Schalke 04 aber auch besser kennenlernen, um dann ein Urteil zu fällen. Davon rät auch Johannes Spors, Technischer Direktor beim FC Southampton. „Ich kenne Miron Muslic aus seiner Zeit in Belgien bei Cercle. Ich finde, er ist ein sehr guter Trainer“, so der 42-Jährige im Podcast „Kicker meets DAZN“.

Spors war in Deutschland bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und beim Hamburger SV im Scoutingbereich angestellt, ehe er danach bei zahlreichen europäischen Vereinen unter Vertrag stand. Darunter in Belgien bei Standard Lüttich, wo er Muslic in Brügge beobachten konnte. Und dann gibt es noch abschließende, erleichternde Worte, die den S04-Fans sicherlich gefallen werden: „Schalke hat eine sehr, sehr gute Wahl getroffen.“

Ob das dann auch tatsächlich so sein sollte, zeigt sich in der Zukunft. In Gelsenkirchen wird man hoffen, dass auf der Trainerbank endlich mal ein bisschen Konstanz reingebracht wird. Wird das Muslic gelingen?