FC Schalke 04: Hoffnung für alle Fans? Leistungsträger wieder mit an Board

Für den FC Schalke 04 steht am kommenden Ostersonntag (9. April) ein enorm wichtiges Spiel an. Im Abstiegskracher bei der TSG Hoffenheim möchte die Mannschaft von Thomas nach der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur finden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

Anders als noch gegen Leverkusen könnte Thomas Reis in Hoffenheim wieder mit mehr Personal planen. Wie der Verein am Dienstag (4. April) bekannt gab, sind gleich mehrere Akteure zurück im Training. Vor allem über einen Rückkehrer dürften sich die Fans vom FC Schalke 04 besonders freuen.

FC Schalke 04: Mit Jenz in das Keller-Duell?

Moritz Jenz absolvierte am Dienstag erstmals seit seiner Verletzung wieder Teile des Mannschaftstraining. Der Innenverteidiger hatte seit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg mit muskulären Problemen zu kämpfen und verpasste dementsprechend das vergangene Heimspiel. Das Trainerteam rund um Chef-Coach Thomas Reis entschied gemeinsam mit Jenz und den Teamärzten, bei dem 23-Jährigen kein Risiko eingehen zu wollen. Der S04-Star wurde, mit der Hoffnung, ihn gegen Hoffenheim wieder einsetzen zu können, geschont.

Wie es aussieht, hat diese Maßnahme auch Früchte getragen. Jenz konnte Anfang der Woche wieder in das Training einsteigen und absolvierte erste Teile der Einheit mit. Somit besteht also die Hoffnung, dass der wichtige Defensiv-Akteur für das wichtige Spiel gegen die Kraichgauer wieder fit sein wird. Dies bestätigte auch Team-Manager Gerald Asamoah. „Bei Moritz und Kenan schauen wir von Tag zu Tag, wie es sich entwickelt. Wir müssen gucken, wie sie die Belastung verkraften, aber es ist Hoffnung da, dass es für Sonntag reicht.“ Neben Jenz stieg auch Derby-Held Kenan Karaman wieder ins Training ein. Der türkische Nationalspieler hatte ebenfalls mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Ganz Schalke atmet also, erst einmal, auf. Ob es sowohl für Jenz als auch Karaman für einen Einsatz am Wochenende reicht, bleibt jedoch abzuwarten. Eine endgültige Entscheidung wird wahrscheinlich erst kurz vor der Abfahrt Richtung Sinsheim getroffen. Eine Rückkehr von Jenz könnte der S04 allerdings gut gebrauchen. Mit dem gebürtigen Berliner verloren die Gelsenkirchener noch kein Spiel. Jenz gab der Knappen-Defensive seit seinem ersten Spiel enorm Stabilität und entwickelte sich nicht nur zu einem absoluten Leistungsträger, sondern auch zu einem echten Publikumsliebling. Er identifiziert sich komplett mit der Stadt und dem Verein und zeigt das immer wieder.

Van den Berg, Uronen und Polter noch keine Option

Während Moritz Jenz und Kenan Karaman sich berechtigte Hoffnung auf einen Einsatz am kommenden Wochenende machen dürfen, wird es für andere S04-Spieler in jedem Fall noch nicht reichen. Liverpool-Leihgabe Sepp van den Berg und Angreifer Sebastian Polter konnten das heutige Aufwärmprogramm mit dem Team absolvieren. Im Anschluss drehten sie Platzrunden. Beide sind aber noch keine Option für das Hoffenheim-Spiel. Auch Jere Uronen macht nach seinen Adduktorenproblemen große Fortschritte. Etwas überraschend konnte er sogar schon wieder an den Spielformen teilnehmen. Jedoch wird es auch für den Finnen bis zum Wochenende noch nicht reichen.

Die Personallage beim FC Schalke 04 scheint also langsam wieder etwas zu entspannen. Angesichts der Wichtigkeiten der kommenden Wochen ein gutes Zeichen für den Pott-Klub. Denn nach dem Abstiegskracher bei der TSG Hoffenheim folgt schon das nächste Keller-Duell gegen Hertha BSC Berlin. Möchte der S04 auch nächstes Jahr in der ersten Bundesliga vertreten sein, sollte oder muss das Team von Thomas Reis diese beiden Spiele erfolgreich gestalten.