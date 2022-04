FC Schalke 04: Ein Mann ein Wort – Büskens begeistert mit DIESER Aktion

Mike Büskens hat Wort gehalten. Der Interimstrainer des FC Schalke 04 hatte vor einigen Wochen ein Versprechen abgegeben, das er jetzt einlöste.

Lange Zeit bekam der FC Schalke 04 nicht einen Elfmeter in der 2. Bundesliga zugesprochen. Daraufhin erklärte Büskens, er werde für die Bürgerinitiative „Warm durch die Nacht“ grillen, sollte es doch noch dazu kommen.

FC Schalke 04: Büskens versorgt zahlreiche Obdachlose

Am 28. Spieltag war es so weit. Beim Spiel gegen Dynamo Dresden brach der Elfmeterfluch der Knappen. Nach einem Foulspiel an Simon Terodde zeigte der Unparteiische erstmals auf den Punkt. Der Torjäger verwandelte selbst.

Kurze Zeit später verkündete Büskens, sein Versprechen zeitnah einlösen zu wollen. Am Mittwoch tat er es. Seine Trillerpfeife vom Trainingsplatz tauschte die S04-Legende gegen eine Grillzange ein. Vor dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof versorgte Büskens rund 100 Obdachlose mit Bratwurst und Brötchen.

Schalke-Coach Büskens: „Ich weiß, dass ich auf der Sonnenseite des Lebens stehe“

„Warm durch die Nacht“ ist eine Bürgerinitiative in Gelsenkirchen. Sie versorgt Bedürftige und Obdachlose mit warmen Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern. Büskens ist schon seit mehreren Jahren ein Unterstützer der Initiative.

„Ich weiß, dass ich auf der Sonnenseite des Lebens stehe und dafür bin ich sehr dankbar“, erklärte Büskens gegenüber der „WAZ“. Allerdings wisse er auch, wie schnell man abrutschen und in Not geraten könne. Daher ist ihm Hilfe ein wichtiges Anliegen.

FC Schalke 04: Fans feiern Büskens

Eine Aktion, die aus dem Umfeld von Schalke 04 durchweg positive Reaktionen nach sich zog. „Herausragende Aktion“, meinte ein Fan auf Facebook, während ein anderer schrieb: „Respekt und Anerkennung“.

Jetzt geht es für Büskens wieder auf den Fußballplatz. Mit dem FC Schalke 04 stehen noch fünf Spieltage an. Als Tabellenführer haben die Knappen den Aufstieg in der eigenen Hand. (mh)