FC Schalke 04: Star in der Kritik – wird DAS die große Wende?

Beim FC Schalke 04 lief es für Maya Yoshida in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde alles andere als rund. Immer wieder stand der Japaner in der Kritik und die teilweise schlechten Defensivleistungen der Mannschaft wurden an ihm festgemacht.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar blühte der Japaner jetzt richtig auf. Nun stellt sich die Frage: Kann Yoshida künftig auch beim FC Schalke 04 diese Leistungen abrufen?

FC Schalke 04: WM als Wendepunkt für Yoshida?

Beim abstiegsbedrohten Klub aus Gelsenkirchen lief es in der laufenden Saison für Maya Yoshida noch gar nicht gut. Die teilweise durchwachsenen Leistungen der Schalker-Defensive brachten auch dem Japaner immer wieder Kritik ein. Viele Fans in den sozialen Netzwerken bezeichneten den 34-Jährigen als „zu alt“, „zu langsam“ oder als „den schlechtesten Abwehrchef der Bundesliga“.

Die Weltmeisterschaft könnte nun allerdings der Wendepunkt für den Innenverteidiger sein. Mit Japan zeigte er in den vier Spielen in Katar gute Leistungen und machte so auch im ersten Gruppenspiel der Offensive von Bundestrainer Hansi Flick das Leben schwer. Mit seiner Hilfe erreichten die Japaner dann im letzten Spiel der Gruppe E mit einem Sieg über Spanien das WM-Achtelfinale. In diesem bereitete der Schalker sogar den Führungstreffer vor, behielt allerdings im späteren Elfmeterschießen nicht die Nerven, sodass der kroatische Torhüter seinen Schuss parieren konnte.

FC Schalke 04: Dieser Yoshida kann wichtig werden

Schafft es der 34-Jährige auch in den kommenden Wochen in der Bundesliga diese Leistungen abzurufen, kann er für die Schalker in der Rückrunde noch ziemlich wichtig werden. Das sehen auch die Fans der Königsblauen in den sozialen Netzwerken so. „Gib mir diesen Yoshida in der Bundesliga bitte“, kommentierte ein Fan die Leistung des Verteidigers bei der WM auf Twitter. „Wenn Yoshida seine WM Form auf Schalke ummünzen kann haben wir plötzlich einen ziemlich soliden Abwehrchef“, schreibt ein anderer.

Mehr News:

Maya Yoshida ist im letzten Sommer ablösefrei von Sampdoria Genua zum FC Schalke gewechselt. Ursprünglich sollte der 34-Jährige der Stabilisator in der Defensive der Königblauen werden. Bislang hat er diese Anforderung noch zu selten erfüllen können. Sollte seine erfolgreiche WM nun tatsächlich den Wendepunkt darstellen, könnte er der ganz große Hoffnungsträger der Schalker im Abstiegskampf werden.