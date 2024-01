FC Schalke 04: Berater enthüllt Interesse selbst – schnappt S04 bei IHM zu?

Bislang warten die Fans des FC Schalke 04 vergeblich darauf, dass der Revierklub einen neuen Spieler verkündet. Gerüchte um neue Spieler gibt es schon seit mehreren Monaten, allerdings wurden keine Neuzugänge präsentiert.

Ändert sich das vermutlich noch in den kommenden Wochen? Der Berater eines Spielers hat nun öffentlich enthüllt, dass der FC Schalke 04 Interesse an seinem Klienten haben soll.

FC Schalke 04: Berater enthüllt Interesse selbst

Auf der Rechtsverteidiger-Position hatte der FC Schalke 04 in der Hinrunde große Probleme. Henning Matriciani konnte in Abwesenheit des verletzten Cedric Brunners überhaupt nicht überzeugen. Mit der Rückkehr des Schweizers wurde die rechte Abwehrseite wieder etwas stabiler. Dennoch sollen die Königsblauen auf der Position auf der Suche nach Verstärkung sein.

Ein möglicher Kandidat könnte Matus Kmet vom slowakischen Klub AS Trencin sein. Sein Berater Richard Chech bestätigte in einem Interview mit dem Online-Portal „Tvnoviny“, dass die Schalker Interesse an dem Rechtsverteidiger haben.

Der FC Schalke 04 soll an Matus Kmet interessiert sein. Foto: IMAGO/Michal Fajt

„Ich kann verraten, dass wir im Herbst das Profil von Matus an mehrere Vereine geschickt haben, die gut mit jungen Spielern zusammenarbeiten. Einer der Vereine war der deutsche Verein Schalke. Anschließend bestätigten uns die Verantwortlichen von Trencin, dass die Vertreter persönlich auf ihn zugegangenen seien“, erklärte Cech. Scouts sollen auch schon vor Ort gewesen sein, um sich den Spieler genauer anzusehen.

Schnappt S04 bei Kmet zu?

Der Berater habe sich dann mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gesetzt. „Als wir diesen Teilnehmer der weiten deutschen Liga später kontaktierten, wurde uns bestätigt, dass Matus ganz oben auf der Liste steht“, führte der Berater fort, der gleichzeitig auch betonte, dass noch weitere Vereine großes Interesse am Slowaken hätten.

Einer davon wäre beispielsweise der aktuelle Tabellenführer der niederländischen Eredivisie Feyenoord Rotterdam. Konkrete Angebote für den 23-Jährigen seien aber noch keine eingegangen.

Ob an den Aussagen was dran ist, wird sich zeigen. Bis zum 1. Februar um 18 Uhr hat der FC Schalke 04 noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten.