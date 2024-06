FC Schalke 04: Boss Tillmann packt über Hauptsponsor-Suche aus – Fans zucken zusammen

Bis vor einigen Jahren hatte der FC Schalke 04 beim Thema Hauptsponsor wohl die kleinsten Probleme. Von Gazprom floss jede Saison viel Geld rein, ehe der Vertrag nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgelöst wurde. Seitdem ist die Suche nach einem neuen Hauptsponsor eine große Herausforderung für den Klub.

S04-Boss Matthias Tillmann hat sich jetzt geäußert und angekündigt, noch zum ersten Spieltag der neuen Saison „auf jeden Fall einen Hauptsponsor zu präsentieren“. Ähnliche Aussagen haben die Fans des FC Schalke 04 schon mal gehört, weshalb ihnen schon angst und bange wird.

Während die Profis des FC Schalke 04 im wohlverdienten Urlaub sind und erst in einigen Wochen zurückkehren, haben die Verantwortlichen des Klubs eine Menge Arbeit vor sich. Neben zahlreichen Transfers steht noch eine ganz wichtige Aufgabe an: einen neuen Hauptsponsor finden.

Der Vertrag mit Veltins läuft nach einem Jahr aus. Bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor sollen die Vermarktungsexperten von „Sportfive“ ebenfalls helfen. „Wir werden definitiv einen neuen Hauptsponsor haben, sind da natürlich dran. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Vermarktungsagentur mit ,Sportfive‘ dazugenommen. Die arbeiten mit Hochdruck daran“, so Tillmann bei „Sky“ über die aktuelle Suche.

Druck macht sich der S04-Boss nicht. „Wir haben noch ein bisschen Zeit und zum ersten Spieltag werden wir auf jeden Fall einen Hauptsponsor präsentieren“, verspricht Tillmann weiter.

Fans zucken bei Tillmann-Aussagen zusammen

So in etwa klangen auch die Worte vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder, als der FC Schalke 04 im Sommer 2023 in der gleichen Situation war. Damals wurde auch nach einem neuen Hauptsponsor gesucht. Schröder sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Saisonstart einen Hauptsponsor präsentieren können.“ Damals hatte der Klub schon in der Sommerpause einen neuen Sponsor gefunden, die Verhandlungen scheiterten auf den Zielgeraden.

In allerletzter Minute wurde vor dem Saisonauftakt dann verkündet, dass Veltins der neue Hauptsponsor wird. Daher haben die Fans nun auch bei diesen Tillmann-Aussagen große Sorgen. Sie verweisen direkt auf die Worte von Schröder aus 2023.

„Und es geht schon wieder los…“, „Also haben wir einen neuen Hauptsponsor vielleicht in der Halbzeitpause des ersten Spieltags“ und „Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Bin ich grad im falschen Film?“, heißt es unter anderem von einigen Anhängern in den sozialen Netzwerken. Bleibt bloß zu hoffen, dass es sich nicht auf die Arbeit von Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga auswirkt. Beide haben bei den Fans durch Transfers und Vertragsverlängerungen eine kleine Euphoriewelle für die kommende Spielzeit ausgelöst.