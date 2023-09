FC Schalke 04: Erste Entscheidung gefallen! ER sitzt gegen Hertha auf der Bank

Es ist aktuell DAS Thema beim FC Schalke 04: die Trainer-Suche. Nach der Trennung von Thomas Reis suchen die Königsblauen einen neuen Coach. Kandidaten gibt es aktuell so einige, die derzeit vereinslos sind.

Doch bis eine Entscheidung gefallen ist, wird Interimstrainer Matthias Kreutzer zunächst beim FC Schalke 04 auf der Bank sitzen – und das nicht nur am Freitag (29. September, 18.30 Uhr) gegen den SC Paderborn.

FC Schalke 04: Erste Trainer-Entscheidung gefallen

Seitdem der FC Schalke 04 Thomas Reis am Mittwoch (27. September) entlassen hat, ist der Revierklub auch schon auf der Suche nach einem neuen Coach. Da wurden bereits einige Namen in den Medien genannt. Die Gelsenkirchener haben auch schon die erste Absage kassiert. Ein Wunschtrainer will nicht zu den Knappen kommen (hier mehr dazu).

Daher geht die Suche weiter. Nachdem es zunächst den Anschein gemacht hat, dass schon zum Heimspiel gegen Hertha BSC (8. Oktober, 13.30 Uhr) ein neuer Trainer präsentiert wird, musste man bei den Schalkern wohl jetzt umplanen. Matthias Kreutzer wird interimsweise gegen Paderborn und auch gegen die Berliner auf der Bank sitzen, das berichtet „Sky“. Eigentlich war er nur für die Partie gegen Paderborn vorgesehen.

Nach der Begegnung gegen Hertha steht die Länderspielpause an. Spätestens da soll der neue Cheftrainer des S04 vorgestellt worden sein, damit er in den knapp zwei Wochen die Möglichkeit hat, sich auf seine Aufgabe in den kommenden Wochen und Monaten vorzubereiten.

Wer wird neuer S04-Trainer?

Jetzt wollen natürlich viele Fans des FC Schalke 04 wissen: Wer macht es denn? Robert Klauß, zuletzt beim 1. FC Nürnberg tätig, soll die Aufgabe nicht zugetraut werden. Felix Magath, der mit Hertha 2022 den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hat, ist kein Thema.

Zudem stehen die Verantwortlichen vor einer großen Herausforderung: Das Gehalt für den neuen Cheftrainer dürfte nicht sonderlich üppig ausfallen. Auf Sportdirektor Andre Hechelmann kommt eine Mammut-Aufgabe zu.