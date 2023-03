FC Schalke 04: Kleiner Mats ist schwer erkrankt – Familie hat dringende Bitte an S04-Fans

Von diesem Schicksal hat auch der FC Schalke 04 mitbekommen: Der gerade mal zehn Monate alte Mats leidet an einer unheilbaren Krankheit. Es handelt sich dabei um Leukodystrophie.

Die Familie, die den kleinen Mats bereits nach der Geburt zum Mitglied des FC Schalke 04 machte, ist auf Spenden angewiesen. Papa Sven wendete sich dabei an S04-Legende Mike Büskens, der sofort seine Hilfe anbot. An die königsblauen Anhänger gibt es zudem eine dringende Bitte.

FC Schalke 04: Mats leidet an schwerer Krankheit

Die Familie Schoob hat mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen. Ihr Sohn Mats leidet an einer Erkrankung, die zum jetzigen Stand unheilbar ist: Leukodystrophie. Eine seltene Stoffwechselkrankheit, bei der die geschädigte weiße Hirnsubstanz die Signale der Nervenzellen nicht richtig weiterleiten kann.

„Mats geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat im Moment Probleme mit seiner Magensäure, weshalb er sich oft übergeben muss. Das liegt an seinem Reflux, die ihm sehr zu schaffen macht. Aktuell macht er keine großen Entwicklungsschritte“, erklärt Papa Sven, der Fan des FC Schalke 04 ist, gegenüber DER WESTEN und weiter: „Er kann weder sitzen, noch krabbeln oder seinen Kopf halten, obwohl er am 22. April ein Jahr alt wird.“

Papa Sven mit Mats und S04-Legende Mike Büskens. Foto: Privat

Nur wenige Zeit nach der Geburt fiel Sven und seiner Frau Christina auf, dass etwas nicht stimmte. „Nach sechs Wochen fing er an, mit seinen Augen so zu zittern. Nystagmus nennt sich das“, erzählte der Maler und Lackierer bereits vor einigen Wochen dieser Redaktion. Nach einem Gentest bestätigte sich dann leider die Erkrankung. Schon jetzt steht fest, dass er sein Leben lang ein Pflegefall sein wird. Alleine laufen zu können geschweige denn sprechen zu lernen scheint nahezu unmöglich. „Früher oder später wird er im Rollstuhl sitzen. Wenn man seine Wade anfasst, da ist gar kein Muskel vorhanden“, verriet Mats‘ Vater.

Mike Büskens startet Spendenaktion

Die Familie versucht einiges im Alltag einfacher zu machen und dazu gehört natürlich auch ein größeres Auto, in dem der Rehabuggy und später der Rollstuhl reinpassen soll. Zudem ist auch das Haus nicht Rollstuhlgerecht und müsste dementsprechend umgebaut werden. Auf Sven und Christina kommt viel Arbeit zu. Der Fan des FC Schalke 04 kam daraufhin auf die Idee, Klub-Legende Mike Büskens auf Instagram um Hilfe zu bitten.

„Er war sofort bereit, zu helfen und wir standen die ganze Zeit im Kontakt. Dann hat er uns zum Training eingeladen, um uns persönlich kennenzulernen“, erklärt Sven. Der ehemalige S04-Profi startete anschließend eine Aktion auf Instagram. Für Mats wird Büskens ein unterschriebenes Trikot von Rodrigo Zalazar und signierte Handschuhe von Ralf Fährmann ersteigern.

„Mit dieser Aktion hat er uns überrascht. Wir sind sehr dankbar, dass er sich so für uns einsetzt. Mike trägt das Herz am richtigen Fleck. Wir sind ihm und alle Beteiligten sehr dankbar, dass sie uns helfen möchten“, so der Familienvater weiter und hat noch eine Bitte an alle S04-Anhänger: „Wir bitten jeden Schalke-Fan, die Aktion zu unterstützen. Sei es eine Spende oder die Aktion zu teilen.“

Anmerkung der Redaktion: Spenden für Mats nimmt die Familie unter folgendem Link entgegen: Spendenkampagne von Sven Schoob: Seltener Gen Defekt brauchen ein größeres Fahrzeug (gofundme.com)