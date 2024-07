Ex-Schalke-Star vor Rückkehr? Jetzt macht ein irres Gerücht die Runde

Er verließ den FC Schalke 2016, um beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp zu einer festen Größe zu werden. Joel Matips Entwicklung in England ist zweifelsfrei beeindruckend. Der 32-Jährige war jahrelang Stammkraft und ein wichtiger Ansprechpartner von „Kloppo“.

Nach acht Jahren verließ er die „Reds“ nach der abgelaufenen Saison. Seither ist der Ex-Schalke-Star vereinslos. Nun könnte es jedoch zu einem irren Wechsel kommen – sehen wir Matip bald wieder in der Bundesliga?

Ex-Schalke-Profi Matip vor Bundesliga-Comeback?

16 Jahre lang spielte Matip für Königsblau, ehe er 2016 auf die Insel wechselte. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften, wurde bei seinem Herzensklub zur Stammkraft und gewann 2011 mit S04 unter anderem den DFB-Pokal. Fünf Jahre später folgte der ablösefreie Wechsel nach England.

Insgesamt absolvierte er 201 Pflichtspiele für Liverpool, gewann die Champions League und die Meisterschaft mit den „Reds“. Zudem wurde er mit seiner Art zum absoluten Publikumsliebling. Nach seinem Abgang ist seine Zukunft noch völlig offen. Doch nun macht ein wildes Gerücht die Runde.

Laut „Sky“ soll Bayer Leverkusen großes Interesse an einer Verpflichtung Matips haben. Der amtierende Meister soll noch einen erfahrenen Abwehrspieler an Bord holen wollen. Schon in Kürze soll es einen ersten Austausch zwischen Bayer und Matip geben. Kommt der Innenverteidiger zurück in die Bundesliga?

S04-Fans träumen von Knappen-Comeback

Für die Schalke-Anhänger wäre es wohl ein harter Anblick, den Ex-Knappen im Bayer-Trikot zu sehen. Einige Fans hatten zuletzt sogar von einer Matip-Rückkehr zu Königsblau geträumt. Doch das scheint sowohl sportlich als auch finanziell utopisch zu sein. Die Vorstellung beider Seiten passen derzeit wohl kaum zueinander.

Bei Leverkusen sieht das Ganze anders aus, in den kommenden Tagen könnte in diese Personalie richtig Fahrt kommen. Matip soll sich eine Deutschland-Rückkehr sehr gut vorstellen können. Mit Bayer könnte er – wie schon in Liverpool – auf höchstem Niveau um Titel spielen.