Ex-Schalke-Profi auf Wolke sieben – wird sein großer Traum noch einmal wahr?

Er hat mit Schalke international gespielt, stand mit Königsblau im Achtenfinale der Champions League, ehe er wenige Jahre später als Kapitän den Horror-Abstieg. Mittlerweile hat Omar Mascarell seine Karriere wieder richtig in den Griff bekommen.

Derzeit kickt er erfahrenen Mittelfeldspieler auf den Balearen beim RCD Mallorca. Dort spielt der Ex-Schalke-Profi eine starke Saison und hat so einen Traum vor Augen, von dem er sich nach seiner Zeit bei Königsblau wohl bereist verabschiedet hatte.

Ex-Schalke-Kapitän mit Mallorca auf Europa-Kurs

Als Kapitän dieser S04-Truppe, die 2021 desaströs mit 16 Punkten abgestiegen ist, ist Mascarell auf die bitterste Art und Weise in die Geschichte des Pottklubs eingegangen. Der Spanier, der bei Real Madrid ausgebildet worden ist, wechselte 2018 für satte zehn Millionen Euro zu Königsblau. Nach anfänglichem Erfolg inklusive der Teilnahme an der Champions League ging es dann aber rasch bergab.

Nach dem Abstieg ist er zurück in seine Heimat zum FC Elche gewechselt. Auch dort ist er abgestiegen, ehe es ihn 2023 zu Mallorca zog. Sein erstes Jahr wurde mit dem Pokalfinale, das letztlich verloren ging, gekrönt. Und auch Jahr zwei ist für Mascarell und sein Team bis dato sehr erfolgreich.

Nach 25 Spieltagen steht der RCD auf Platz acht der Tabelle – punktgleich mit Platz sechs, der die Qualifikation zur Europa League bedeuten würde. Platz sieben reicht noch für die Conference League. Mit Betis Sevilla und Real Sociedad hat Mallorca zwei absolute Schwergewicht des spanischen Fußballs als Konkurrenz, mit Rayo Vallecano dazu ein absolutes Überraschungsteam.

Mallorca im nächsten Jahr international?

Zuletzt spielte Mallorca vor über 20 Jahren international – in der Saison 2003/04, als man bis ins Achtelfinale des UEFA Cups kam. Über zwei Jahrzehnte später könnten Mascarell und Co. den Klub also wieder ins internationale Geschäft führen. Noch ist der Weg weit, doch träumen ist für den Ex-Schalke-Kapitän und seine Teamkollegen definitiv erlaubt.

Mascarell, der in dieser Saison in 23 Pflichtspielen für den RCD auf dem Rasen stand, soll mit seiner Erfahrung helfen. Bei Real, Frankfurt und S04 hat der Routinier in jedem Fall schon einiges erlebt. Eine Europapokal-Qualifikation mit Mallorca würde jedoch wohl zweifelsfrei zu den Highlights seiner Karriere gehören.