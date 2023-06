Dass die Vertragsverhandlungen für einen Spieler schon mal hartnäckig sein können, muss auch der FC Schalke 04 immer wieder feststellen. Seit mehreren Wochen soll die TSG Hoffenheim an Marius Bülter interessiert sein und die Königsblauen auch schon kontaktiert haben.

Während Bülter mit der TSG bereits eine Einigung erzielt hat, sah es zwischen den Hoffenheimern und dem FC Schalke 04 nicht so danach aus. Nun aber könnte es endlich einen Durchbruch geben.

FC Schalke 04: Durchbruch im Transfer-Poker?

Er hat dem FC Schalke 04 bereits früh mitgeteilt, dass er nach dem Abstieg nicht in die 2. Liga mitkommen möchte. Marius Bülter wird die Königsblauen in diesem Sommer definitiv verlassen. Interessenten gibt es genug. Der Favorit und womöglich auch der nächste Klub des Flügelstürmers wird wohl die TSG Hoffenheim sein.

Auch interessant: FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! ER verlässt Königsblau endgültig

Die Kraichgauer waren auch die erste Mannschaft, die direkt den Kontakt zu Bülter gesucht hat. Mit Erfolg. Der 30-Jährige hat sich für die TSG entschieden und auch schon eine mündliche Einigung erzielen können. Fehlt also nur noch eine Einigung zwischen Hoffenheim und Schalke.

Die Verhandlungen gestalteten sich aber alles andere als einfach. S04-Sportdirektor Andre Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel fordern für Bülter knapp fünf Millionen Euro. Die Hoffenheimer hingegen wollen nicht so viel zahlen. Nun aber scheinen sich beide Vereine wieder näher gekommen zu sein.

Entscheidung bahnt sich an

Denn wie „Sky“ berichtet, naht eine Entscheidung beim Transfer-Poker um Bülter. Zwischen Hoffenheim und dem FC Schalke 04 gab es neue Verhandlungen, allerdings noch keine Einigung. Von der TSG fehle noch ein weiterer Schritt, damit der Deal endgültig realisiert werden kann.

S04 möchte weiterhin knapp fünf Millionen Euro für den Offensivspieler. Geld, das die Hoffenheimer eigentlich genügend haben. Zuletzt wurde der Österreicher Christoph Baumgartner für knapp 24 Millionen Euro an RB Leipzig verkauft. Allerdings ist den Kraichgauern auch klar, dass Bülter mit seinen 30 Jahren nicht mehr der Jüngste ist.

Mehr News für dich:

Dennoch zeigte der Flügelstürmer des S04 in der vergangenen Saison, wie wichtig er sein kann. Dank seinen elf Treffern hatten die Gelsenkirchener in der Rückrunde überhaupt noch Hoffnungen auf einen Klassenerhalt. Am Ende hat es allerdings nicht mehr geklappt.