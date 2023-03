FC Schalke 04: Klub-Legende adelt S04-Star – „Wahnsinnig vermisst“

Mit einer großen Aufholjagd möchte der FC Schalke 04 den Klassenerhalt doch noch klarmachen. In der laufenden Rückrunde ist das Team von Trainer Thomas Reis noch ungeschlagen und konnte bis zu zehn Punkte auf die direkte Konkurrenz gut machen. Dennoch ist die Reise noch nicht zu Ende. In den kommenden neun Spielen müssen die Knappen mindestens noch einen Platz in der Tabelle hochklettern. Momentan rangiert der Pottklub auf Platz 17, was trotz großer Leistungssteigerung den Abstieg bedeuten würde.

Einen großen Anteil an der Aufholjagd in den jüngsten Spielen hat auch Marius Bülter. Der Stürmer des FC Schalke 04 ist momentan der Torgarant bei Königsblau. Doch auch neben seinen Toren ist Bülter enorm wichtig für sein Team. Nun bekommt der Angreifer ein großes Lob von einer Vereinslegende des S04.

FC Schalke 04: Große Worte von Höwedes

Fünf Torbeteiligungen in den vergangenen vier Spielen, unter anderem das Tor des Monats geschossen und ein maßgeblicher Bestandteil für den Schalker Höhenflug in den letzten Wochen: Marius Bülter ist der Spieler der Stunde beim S04 und lässt ganz Schalke von der fast schon als unmöglich abgestempelten Liga-Rettung träumen. Er schoss in den vergangenen Wochen immer wieder ganz wichtige Tore für die Knappen und könnte bei einem möglichen Klassenerhalt zu einem der ganz großen Helden in Gelsenkirchen werden.

+++ FC Schalke 04 verkündet aufregende Neuigkeiten: Fans flippen aus – „Starke Leistung“ +++

Für Schalke-Legende Benedikt Höwedes sind aber nicht nur die guten Leistungen und die wichtigen Tore der Faktor, wieso die Fans „Bülti“ so lieben. Laut dem langjährigen S04-Kapitän wäre auch seine Art ein Hauptgrund für die spezielle Beziehung zu den Anhängern. „Marius Bülter ist wahnsinnig gut vorangegangen und hat die Mannschaft angetrieben. Er steckt viel Herzblut hinein“, lobte Höwedes den 29-Jährigen. „Das hat die Schalker Familie wahnsinnig vermisst in den letzten Jahren. Man sehnt sich danach, dass Spieler auf dem Platz stehen, die das letzte Hemd für Schalke geben“, fügte der Weltmeister von 2014 hinzu.

Benedikt Höwedes ist einer der größten S04-Legenden der jüngeren Vergangenheit. Foto: IMAGO / photoarena/Eisenhuth

Große Worte von Höwedes, der ganz genau weiß, wovon er da spricht. Er selbst war jemand, der auf und neben dem Platz stets alles für Schalke gegeben hat. 17 Jahre lang trug der gebürtige Haltener das Trikot von Königsblau und wurde im Laufe seiner Zeit zu einer wahren Vereinslegende. Nun lobt er also S04-Angreifer Marius Bülter in den höchsten Tönen. Dieser könnte bei anhaltender Form und der möglichen Liga-Rettung ebenfalls zu einem großen Spieler der Vereinsgeschichte werden.

Ungewöhnlicher Karriereweg

Dass Marius Bülter überhaupt in der Bundesliga spielt, hätte er vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Denn: Erst mit 25 Jahren begann seine richtige Profi-Karriere. Zwischenzeitlich hatte er den Traum vom Fußballprofi schon ad acta gelegt. In seiner Zeit bei Preußen Münster wurde ihm in der U19 gesagt, dass es einfach nicht reichen würde und er wurde daraufhin aussortiert. Danach widmete er sich einem Maschinenbau-Studium in Osnabrück.

Eher durch Zufall landete er in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen, ehe es als Torschützenkönig weiter zum 1. FC Magdeburg in die zweite Liga ging. Über Union Berlin kam Bülter dann im vergangenen Sommer zum S04. Dort war er in der vergangenen Saison schon ein wichtiger Bestandteil der Aufstiegsmannschaft. Nun ist er also auch in seiner zweiten Saison im Ruhrgebiet ein wichtiger Spieler im Kampf um den Klassenerhalt.

Mehr News:

Bülter identifiziert sich zu hundert Prozent mit dem Verein und der Region. Der gebürtige Ibbenbürener gibt jedes Spiel alles für Schalke – das honorieren die Fans. Lange Zeit flog er unter dem Radar, stand letzte Saison oft im Schatten von Kult-Torjäger Simon Terodde. Nun bekommt Bülter also seine verdiente Anerkennung und ist längst ein absoluter Fan-Liebling bei Königsblau.