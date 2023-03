FC Schalke 04: Leihe geht nach hinten los! S04-Talent versauert auf der Tribüne

Seit drei Spielen hockt Kerim Calhanoglu beim SV Sandhausen nur noch auf der Tribüne. Für das Talent des FC Schalke 04 entwickelt sich die Leihe aktuell in eine völlig falsche Richtung, dabei wollte er doch unbedingt angreifen.

Unter dem neuen Sandhausen-Trainer spielt Kerim Calhanoglu überhaupt keine Rolle mehr. Ein Zustand, der weder Calhanoglu selbst noch dem FC Schalke 04 gefallen dürfte.

FC Schalke 04: Calhanoglu nach Trainerwechsel nur Tribünengast

Weil es beim FC Schalke 04 nicht für einen Platz im Profi-Kader reichte, entschied sich Kerim Calhanoglu im Winter für eine Leihe zum SV Sandhausen. Dort traf er auf seinen alten Kumpel Ahmed Kutucu und hoffte auf mehr Spielzeit.

Und für den 20-Jährigen begann die Leihe dann auch noch famos. In seinem ersten Testspiel erzielte er gleich ein Freistoßtor. In der ersten Partie in der 2. Bundesliga bereitete er den Treffer von Alexander Esswein vor. Drei Mal in Folge stand er in der Startelf, dann stoppte ihn erst ein grippaler Infekt und danach der neue Trainer.

Unter Alois Schwartz war Calhanoglu noch gesetzt, unter dem neuen Coach Thomas Oral steht er nicht einmal mehr im Kader. Chima Okoroji bekommt auf der linken Abwehrseite den Vorzug. Sein Ersatzmann ist Arne Sicker – und eben nicht Calhanoglu. Der 20-Jährige scheint unter Oral einen extrem schweren Stand zu haben.

Leihe verläuft nicht wie erhofft

Dabei wollte er das halbe Jahr in Sandhausen nutzen, um sich für die Schalker Profis zu empfehlen. „Wenn ich hier jetzt Gas gebe, mich zeige und das Vereinsziel mit Sandhausen schaffe, wird auch der Trainer (Thomas Reis) auf mich aufmerksam. Dann wird er mir bestimmt auch eine Chance geben“, hatte er Ende Januar noch im DERWESTEN-Interview gesagt.

Aktuell sieht es danach aus, als könne er sich weder für einen Profi-Kaderplatz empfehlen noch mit Sandhausen das Vereinsziel erreichen. Der SVS liegt nach 25. Spieltagen am Tabellenende. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Zähler.