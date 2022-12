FC Schalke 04: Star packt über Leidenszeit aus – „War wirklich bitter“

Den FC Schalke 04 hat in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde ein großes Verletzungspech getroffen. Zwischenzeitlich fiel den Königsblauen ein Großteil ihrer Defensive und des Mittelfelds aus. Spieler mussten teils auf für sie fremde Positionen spielen.

Nun stehen die meisten von ihnen vor der Rückkehr in den Trainingsbetrieb. Mit Marcin Kaminski hat nun ein Rückkehrer beim FC Schalke 04 über seine Leidenszeit gesprochen.

FC Schalke 04: Kaminski spricht über Leidenszeit

Zum ersten Mal seit Ende August stand Marcin Kaminski zu Beginn der Woche wieder auf dem Trainingsplatz. Zuvor laborierte der 30-Jährige an einer Schnittverletzung an der Wade. Nun sprach der Defensivakteuer in einem Vereinsinterview über die lange Leidenszeit. „Die Verletzung war bitter, auch weil viele Innenverteidiger fehlten und das Team mich hätte gebrauchen können“, kommentierte Kaminski die vergangenen Wochen.

Im Anschluss verriet er dann, dass ihm die verlängerte Winterpause durch die WM durchaus gelegen kommt. „Für mich ist die aktuelle Pause super. Ich habe viel Zeit, um zurückzukommen und mit der Mannschaft zu trainieren“, meinte der 30-Jährige.

FC Schalke 04: Kaminski blickt positiv in die Zukunft

„Es macht Spaß, wieder auf dem Platz zu sein und normal zu arbeiten“, ergänzte der Linksfuß dann. Anschließend machte der Pole deutlich, dass er sehr positiv auf die kommenden Wochen blickt. „Es ist noch alles möglich, es liegt alles an uns“, sagte der Verteidiger mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation: „Wir wissen, dass wir die Qualität haben, um das zu schaffen. Dafür werden wir alles tun!“.

Dafür wird seiner Ansicht nach auch das anstehende Trainingslager in der Türkei wichtig werden. „Der Trainer wird uns zeigen, wie er spielen möchte und was wir auf dem Platz zeigen sollen. Wir können diese Zeit richtig gut nutzen“, meinte Kaminski, der anschließend noch ein Versprechen an die Fans der Königsblauen richtete: „Jeder weiß, wofür wir spielen!“.