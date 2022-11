FC Schalke 04: Nur Bankdrücker – so hat sich dieser Ex-S04-Star seinen Wechsel nicht vorgestellt

Im vergangenen Sommer wechselte Malick Thiaw vom FC Schalke 04 zum AC Mailand. Der Transfer spülte Geld in die leeren Vereinskassen des FC Schalke 04 und der gebürtige Düsseldorfer kann sein Können bei einem internationalen Top-Verein unter Beweis stellen.

Den Wechsel dürfte sich der U21-Nationalspieler allerdings trotzdem anders vorgestellt haben, denn bei seinem neuen Klub sitzt der ehemalige Star des FC Schalke 04 nur auf der Bank.

FC Schalke 04: Thiaw in Italien nur Bankdrücker

Seinen Wechsel von Schalke nach Mailand hat der 21-Jährige mit Sicherheit mit großen Hoffnungen verbunden, doch diese konnten sich bislang noch nicht erfüllen. Von elf möglichen Spielen in der Serie A absolvierte der Innenverteidiger lediglich drei Stück. Dabei stand er insgesamt 67 Minuten auf dem Feld.

Nach seinem Wechsel sagte der U21-Nationalspieler bei „Sky“, dass er „sehr glücklich“ sei, „dass das mit dem Wechsel geklappt hat“. Damals sah er sich selbst auf einem „guten Weg“, von diesem scheint er nun abgekommen zu sein. Zwar hätten die Verantwortlichen in den Gesprächen mit ihm gesagt, dass sie „viel Potenzial“ in ihm sehen würden, in Einsatzminuten hat sich das allerdings noch nicht widergespiegelt.

Beim FC Schalke 04 war Thiaw Stammspieler

Im Sommer 2015 wechselte der gebürtige Düsseldorfer von Borussia Mönchengladbach in die Jugend der Schalker. Dort durchlief er alle Stationen der Knappenschmiede, ehe er im Sommer 2020 in den Profi-Kader der Königsblauen berufen wurde. Insgesamt absolvierte der Verteidiger 61 Spiele für die Schalker in der Bundesliga, DFB-Pokal und der 2. Bundesliga und erzielte drei Tore.

Im vergangenen Sommer wechselte Malik Thiaw dann von den Königsblauen zum AC Mailand. Der italienische Klub bezahlte damals sieben Millionen Euro für die Dienste des Innenverteidigers.