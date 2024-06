FC Schalke 04: Wirbel um Ex-Star Thiaw – jetzt schaut S04 genau hin

Er galt als großes Abwehrtalent beim FC Schalke 04 und wurde anschließend auch für eine ordentliche Ablösesumme an den AC Mailand verkauft: Malick Thiaw verließ den S04 im August 2022 und schloss sich dem italienischen Traditionsverein an.

Bei den Mailändern ist Thiaw aber längst nicht mehr gesetzt, wie es noch vor einem Jahr der Fall war. Daher vermehren sich die Gerüchte über einen möglichen Abgang. Auch der FC Schalke 04 schaut dabei genau hin. Denn das Ex-Talent könnte den Königsblauen einen Geldregen bescheren.

FC Schalke 04: Wirbel um Ex-Star Thiaw

Der mittlerweile 22-jährige Thiaw hat eine schwierige Saison hinter sich. Anfangs war er in der Innenverteidigung gesetzt, verletzte sich dann aber und fiel mehrere Monate aus. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 kämpfte sich zurück, ist aber längst kein unumstrittener Stammspieler beim AC Mailand.

Auch interessant: FC Schalke 04: Schock um Ex-Star! Droht das Karriereende?

So gibt es mittlerweile einige Gerüchte um den Abwehrspieler. Übereinstimmenden Berichten aus Spanien und England zufolge soll Newcastle United großes Interesse an Thiaw haben. Der Premier-League-Klub hat aber auch noch andere Innenverteidiger auf der Liste, falls es mit einem Thiaw-Transfer nichts werden sollte.

Nach seinem Abgang aus Gelsenkirchen konnte Thiaw seinen Marktwert deutlich steigern. Da er in Mailand noch einen Vertrag bis 2027 hat, wäre eine hohe Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler, der allerdings nicht zur EM berufen wurde, fällig. Und hier schaut S04 genau hin.

S04 winkt Geldregen

Beim Deal mit dem AC Mailand hat der FC Schalke 04 sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert. Angenommen, die Mailänder würden mehr als 30 Millionen Euro kassieren, würde bei Königsblauen dadurch drei Millionen Euro in die Kassen fließen. Je höher die Ablöse für den italienischen Klub, desto höher ist auch das Geld, was der S04 bekommt.

Mehr Nachrichten für dich:

Für den klammen Revierklub wäre das ein Segen. Schließlich ist Schalke hoch verschuldet und kann deshalb auf dem Transfermarkt keine großen Transfers tätigen. Mit einem Geldregen aus Mailand würde das die Transferplanungen von Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots deutlich erleichtern.