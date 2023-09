Schalke – Magdeburg: S04-Fans schon vor Anpfiff auf 180 – „Das ist Schwachsinn“

Eigentlich war die Vorfreude bei den Fans des FC Schalke 04 nach der Länderspielpause groß. Endlich geht es für ihren Lieblingsklub in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag (16. September, 20.30 Uhr) weiter.

Doch die Freude wurde in der Veltins-Arena vor dem Anpfiff Schalke – Magdeburg früh getrübt. Grund dafür ist das Steigerlied.

Schalke – Magdeburg: S04-Fans schon vor Anpfiff auf 180

Bei keinem Heimspiel des FC Schalke 04 darf das Steigerlied fehlen. Es ist DAS Lied des Ruhrgebiets. Auch vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wurde das Lied in der Veltins-Arena gespielt. Und genau hier wurden die Fans wütend.

Natürlich haben sie wie immer lautstark mitgesungen, doch der Zeitpunkt regte sie deutlich auf. In den vergangenen Jahren war es üblich, dass das Steigerlied wenige Minuten vor Anpfiff noch vor der Schalker Vereinshymne abgespielt wird. Dazu gingen bei Abendspielen auch noch die Lichter aus. Es war eine tolle Atmosphäre in der Veltins-Arena. Seit der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison hat der Klub allerdings einiges geändert. So gibt es auch keine Einlaufmusik mehr.

„Das ist doch schwachsinn“

Aber was die Fans dieses Mal extrem störte, ist, dass das Steigerlied bei Schalke – Magdeburg bereits 20 Minuten vor Anpfiff abgespielt wurde. Zudem gingen die Lichter nicht aus. „20.30 Uhr Anpfiff, 20.08 Uhr Steigerlied im Hellen, das ist doch Schwachsinn so“, „Wann wird das Steigerlied endlich wieder im Dunklen gesungen und wann gibt es wieder ein Einlauflied beim S04?“, „Wer 30 Minuten vor Anpfiff im Hellen das Steigerlied anschmeißt, statt 7-8 Minuten vor Anpfiff und im Dunkeln mit Handylichtern, soll sich nicht über nachlassende Stimmung im Stadion wundern“, heißt es unter anderem von einigen königsblauen Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Woran das liegt, ist aktuell noch unklar. Klar ist allerdings, dass das Steigerlied bereits seit der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison schon vor Anpfiff abgespielt wird. Warum? „Gemeinsam mit dem Sport haben wir in der vergangenen Rückrunde nach Möglichkeiten gesucht, die Minuten rund um den Anpfiff in der Veltins-Arena noch intensiver zu gestalten“, sagt Marc Siekmann, Direktor Kommunikation, gegenüber DER WESTEN (Hier mehr dazu).

Die Idee des FC Schalke 04 dabei war, dass die Fans die Mannschaft beim Betreten des Rasens mit den Gesängen im Empfang nehmen und „dadurch eine hohe Emotionalität entsteht. Das ist auch genauso aufgegangen, und wir gehen den Weg bis auf Weiteres so weiter. Auf diesem schauen wir uns selbstverständlich das Feedback unserer Fans an.“