FC Schalke 04: Große Hoffnung in Juwel – beendet er Schalkes Torwart-Wirrwarr?

21 Torwart-Wechsel in fünf Jahren, 21 verschiedene Torhüter seit 2019 im Kasten des FC Schalke 04. Eine Zahl, die es vermutlich bei kaum einem anderen Verein so gibt. Es gibt keine Saison, in der nicht über die Keeper bei den Königsblauen diskutiert wird. Die Debatte geht den Fans gewaltig auf die Nerven.

Umso größer ruhen die Hoffnungen aktuell auf einen Torhüter aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Er wird schon als der neue Manuel Neuer bezeichnet und ist das größte Juwel aus der Jugend-Abteilung des Revierklubs. Kann er bald die unbeliebte Torwart-Diskussion endgültig beenden?

FC Schalke 04: Große Hoffnung in Torwart-Juwel

Ralf Fährmann (55 Spiele), Marius Müller (8 Spiele), Justin Heekeren (2 Spiele), Michael Langer (8 Spiele), Alexander Schwolow (25 Spiele), Martin Fraisl (26 Spiele), Frederik Rönnow (11 Spiele), Alexander Nübel (29 Spiele) Markus Schubert (10 Spiele) standen in den vergangenen fünf Jahren im Kasten des FC Schalke 04. Allein die ersten vier genannten Keeper waren in der laufenden Saison 2023/24 im Tor.

Auch interessant: Chaos um Schalke-Bosse – scheitert der S04-Plan früher als gedacht?

In jeder Spielzeit der vergangenen Jahre gab es Diskussionen um den Torhüter. Zwar hatte Fährmann die meisten Partien bei S04, doch der 35-Jährige stand immer wieder in der Kritik. Neben einigen wenigen guten Leistungen gab es auch immer wieder Patzer der S04-Legende. Von vielen S04-Trainern wurde er deshalb aus dem Tor verbannt und durch die Nummer zwei oder Nummer drei ersetzt.

Dass diese nervige und lästige Torwart-Diskussion ein Ende hat, ist einer der großen Wünsche der Fans. Denn ein sicherer und guter Torhüter gibt der Verteidigung und der Rest der Mannschaft mehr Selbstvertrauen. Diese Hoffnung liegt für die Zukunft bei einem Talent der Knappenschmiede: Luca Podlech.

Der nächste Manuel Neuer?

Der Youngster gilt als größtes Torwart-Juwel in der Jugend-Abteilung des FC Schalke 04. Seit dem Abgang von Justin Heekeren, der im Winter an Patro Eisden Maasmechelen in die zweite belgische Liga verliehen wurde, darf Podlech immer mal wieder mit den Profis des S04 trainieren. In den vergangenen Jahren wurde der 18-Jährige immer wieder mit Manuel Neuer verglichen, der ebenfalls jahrelang in der Knappenschmiede spielte und sich zu den Profis hocharbeitete. Seit Neuer gab es in Gelsenkirchen keinen Torwart mehr, der für Stabilität im Tor sorgen konnte.

Luca Podlech gilt als großes Torwart-Talent auf Schalke. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Verantwortlichen halten viel vom Talent, verlängerten deshalb im Dezember 2022 den Vertrag bis 2025. Podlech selbst träumt davon, eines Tages neuer Stammtorhüter bei S04 zu werden. Es ist wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der 1,98 Meter große Torhüter in einem Profispiel zwischen den Pfosten stehen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit würde es nach Manuel Neuer einen weiteren gebürtigen Gelsenkirchener geben, der das Tor des Traditionsvereins hüten wird. Ob er dann auch den Torwart-Wirrwarr auf Schalke beenden kann? Dabei wird er auch sicherlich auf die Vertragssituationen von Müller und Fährmann schauen. Bei beiden Torhütern laufen die Verträge im Sommer 2025 aus – wie bei Podlech.