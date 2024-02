Chaos um Schalke-Bosse – scheitert der S04-Plan früher als gedacht?

Bei Schalke läuft derzeit überhaupt nichts zusammen. Egal ob sportlich oder finanziell, ob auf dem Rasen oder abseits des Platzes – bei Königsblau wirkt man aktuell rat- und planlos. Ein Ende der Krise ist derzeit nicht in Sicht.

Auch die Euphorie, die mit der Verpflichtung von Sportdirektor Marc Wilmots einherging, ist auf Schalke längst verflogen. Der Belgier scheint nun auch einige Aufgaben an Direktor-Partner Andre Hechelmann abzugeben.

Hechelmann als Krisen-Manager?

Im Rahmen der Wilmots-Präsentation wurde mehrfach betont, dass der ehemalige S04-Profi das Gesicht der sportlichen Führung werden soll. Die Öffentlichkeitsarbeit liegt nahezu komplett im Arbeitsbereich von Wilmots – doch sieht das intern ganz anders aus?

Denn laut der „Bild“ soll Hechelmann der führende Mann im Profileistungszentrum sein. Der 39-Jährige soll derzeit als Krisen-Manager agieren und vorangehen. Der Technische Direktor hat den derzeitigen Kader zu großen Teilen zusammengestellt und kennt die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler wohl noch besser als Wilmots.

Laut der „Bild“ soll der interne Einfluss von Hechelmann derzeit wachsen, weil er nicht nur federführend bei der Kaderplanung für den anstehenden Sommer, sondern auch Krisen-Manager sei. Themen rund um die Kabine waren eigentlich für Wilmots angedacht, doch Hechelmann scheint derzeit der wichtigste Mann auf Direktoren-Ebene zu sein.

Bröckelt die Doppelspitze schon nach wenigen Wochen?

Schon nach wenigen Wochen scheinen sich die Aufgabenbereiche der beiden S04-Sport-Bosse also zu verschieben. Bleibt Wilmots also nur noch die Öffentlichkeitsarbeit, während Hechelmann hinter den Kulissen die Fäden zieht und das Heft des Handelns in der Hand hat.

In dem Fall würde der Plan der Klub-Bosse, zwei Direktoren zu holen, nicht wirklich aufgehen. Zwar fallen für Hechelmann dann die öffentlichen Auftritte weg, doch Wilmots hat man als „starken Mann“ angekündigt, der vor allem die Kabine im Blick behalten soll. Dieser Aufgabe scheint derzeit eher Hechelmann nachzugehen.