Leverkusen – Schalke im Livestream: Hier siehst du das Debüt von Xabi Alonso live

Du willst Leverkusen – Schalke im Livestream oder TV verfolgen? Wir sagen dir, wie das geht!

Der FC Schalke 04 steht unter Druck, muss Punkte liefern. Bei Bayer Leverkusen feiert Trainer Xabi Alonso sein Debüt. Hier erfährst du, wie du Leverkusen – Schalke im Livestream sehen kannst.

Leverkusen – Schalke im Livestream: Hier läuft das Spiel

Nur sechs Punkte holte Königsblau in der bisherigen Saison. Nach der Derbypleite folgte das enttäuschende 2:3 gegen den FC Augsburg und jetzt wartet Bayer Leverkusen. Der Gegner zählt eigentlich zu den Spitzenteams in der Liga, steht aktuell aber sogar hinter Schalke.

Die Hinrunde des FC Schalke 04

Köln 3:1 Schalke

Schalke 2:2 Gladbach

Wolfsburg 0:0 Schalke

Schalke 1:6 Union Berlin

Stuttgart 1:1 Schalke

Schalke 3:1 Bochum

BVB 1:0 Schalke

Schalke – Augsburg, 01. Oktober 2022

Leverkusen – Schalke, 08. Oktober 2022

Schalke – Hoffenheim, 15. Oktober 2022

Hertha BSC – Schalke, 22. Oktober 2022

Schalke – Freiburg, 29. Oktober 2022

Werder Bremen – Schalke, 05. November 2022

Schalke – Mainz, 09. November 2022

Schalke – Bayern München, 12. November 2022

Frankfurt – Schalke, 21. Januar 2023

Schalke – RB Leipzig, 25. Januar 2023

Nach Leverkusen Pleite in der Champions League wurde Trainer Gerardo Seoane entlassen. Jetzt steht die spanische Fußball-Legende Xabi Alonso an der Seitenlinie. Das Debüt des Ex-Bayern-Stars siehst du am Samstag um 15.30 Uhr live bei Sky.

So ist die Rechte-Situation in der Bundesliga

Seit einigen Jahren wird die TV-Rechte-Situation in der Bundesliga immer unübersichtlicher. Inzwischen reicht nicht mehr nur ein einziges Abo, um alle Partien der Fußball-Bundesliga zu verfolgen. Die Zeiten von Premiere sind vorbei.

Den größten Teil der Spiele zeigt der Sky. Beim Pay-TV-Riesen laufen der komplette Bundesliga-Samstag und alle englischen Wochen – im TV und im Livestream bei Sky Go und Sky Wow.

Die TV-Rechte für die Bundesliga teilt sich Sky mit DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele am Freitag und die Bundesliga-Partien am Sonntag.