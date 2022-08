Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

FC Schalke 04: Fans in heller Aufregung – Profi reagiert öffentlich auf S04-Gerücht

Noch bis zum 1. September um 18 Uhr kann der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Vielleicht auch beim FC St. Pauli? Ein Profi hat sich über ein mögliches Interesse des FC Schalke 04 geäußert. Mit seinen Aussagen versetzt er die S04-Fans in Aufregung.

FC Schalke 04: Fans wegen Aussagen in heller Aufregung

Genauer gesagt handelt es sich dabei um St. Pauli-Kapitän Leart Paqarada, an dem der FC Schalke 04 interessiert sein soll. Gerüchte gab es kurz nach dem Saisonende, als die Königsblauen bereits aufgestiegen waren.

Der Verteidiger bestätigte in der NDR-Sendung „Sportclub“ das Interesse aus der Bundesliga. „Nach der letzten Saison ist es klar, dass man hier und da gehandelt wird. Ich glaube, das gehört zum Fußball einfach dazu“, antwortete Paqarada.

Hat der FC Schalke 04 Interesse an Paqarada?

Moderator Martin Roschitz hakte nach und wollte wissen, ob er auch nach dem 1. September noch beim FC St. Pauli bleibe oder zum FC Schalke 04 wechseln wird.

Hat der FC Schalke 04 Interesse an Leart Paqarada? Foto: IMAGO / Fotostand

„Also ich habe schon Mal gesagt, dass der Fußball nicht der richtige Sport ist, um Versprechungen abzugeben. Aber ich bin da, ich bin nicht auf der Flucht und fühle mich pudelwohl. Das habe ich immer betont. Und deswegen gibt es für mich momentan nicht viel zu sagen“, äußerte sich der FCSP-Kapitän. Aussagen, die alles andere als nach einem sicheren Verbleib klingen.

Während die St.-Pauli-Fans in den sozialen Netzwerken Sorge haben, dass einer ihrer Leistungsträger den Verein noch kurz vor dem Ende der Transferphase verlässt, sind die S04-Anhänger in heller Aufregung. Sportdirektor Rouven Schröder erklärte zwar, dass man nach Zugängen schaue, aber in erster Linie auch den Kader verkleinern möchte. Unter anderem sind Amine Harit, Malick Thiaw und Blendi Idrizi Kandidaten.

FC Schalke 04: Paqarada zu S04?

St. Pauli hatte den 27-Jährigen im Sommer 2020 ablösefrei vom SV Sandhausen verpflichtet. In der abgelaufenen Saison kam Paqarada in 37 Pflichtspielen zum Einsatz (drei Tore, elf Vorlagen). In der Hansestadt hat der 21-fache kosovarische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2023.

