FC Schalke 04: Nach heftiger Kritik – S04-Profi meldet sich zu Wort

Aufgrund von zwei Patzern in den ersten beiden Bundesliga-Partien des FC Schalke 04 gab es viel Kritik für Alexander Schwolow.

Jetzt meldete sich der Neuzugang des FC Schalke 04 nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg, in der der Torhüter zum ersten Mal ohne Gegentor blieb. Schwolow zeigte eine gute Partie und bekam auch viel Lob von Trainer Frank Kramer.

FC Schalke 04: Schwolow erstmals ohne Gegentor

Als einziger Schalker stand Alexander Schwolow in der Kicker-Spieltagself – und das auch zurecht. Der Torwart der Königsblauen hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Aufsteiger einen Punkt aus Wolfsburg mitnehmen konnte.

In der 29. Minute lenkte Schwolow einen strammen Schuss von Paulo Otavios über die Latte, in der zweiten Halbzeit parierte der Torhüter zweimal stark gegen Ridle Baku (68. und 85.). Sechs der insgesamt 16 Schüsse der Gastgeber landeten auf dem Schalker Gehäuse, jedes Mal blieb Schwolow am Samstagnachmittag der Sieger.

Schalkes Alexander Schwolow blieb gegen den VfL Wolfsburg erstmals ohne Gegentor und zeigte eine starke Leistung. Foto: IMAGO / Joachim Sielski

„Zu null zu spielen und dies gemeinsam mit meiner Hintermannschaft geschafft zu haben, tut sehr gut“, sagte Schwolow nach der Partie. „Ohne Gegentor zu bleiben, ist das schönste Gefühl für einen Torwart. Aufgabe erfüllt, so macht es Spaß.“

FC Schalke 04: Heftige Kritik in den letzten Wochen

Nach den Partie gegen den 1. FC Köln (1:3) und Borussia Mönchengladbach (2:2) musste sich Schwolow viel Kritik anhören. Der Keeper patzte bei zwei Gegentreffern und zeigte hin und wieder Unsicherheiten.

Gegen Wolfsburg hingegen zeigte er es seinen Kritikern mit guten Paraden. Noch lieber als eine weiße Weste wären dem Keeper verständlicherweise drei Punkte gewesen, aber mit dem einen Zähler ließe es sich gut leben.

Lob gab es dann nach dem Spiel auch von Cheftrainer Frank Kramer, der seinen Schützling nach der Kritik der letzten Wochen verteidigte. „Wir hatten einen sehr guten Torwart“, setzte Kramer auf der Pressekonferenz zur Lobeshymne an, bevor die ersten Journalisten ihre Fragen gestellt hatten (Hier mehr dazu).