Schalke 04: Ex-Bundesliga-Star bietet sich S04 an – „Sollen mich einfach anrufen“

Bei Schalke 04 brennt es einmal mehr lichterloh! Königsblau steht auf Platz 16 der zweiten Liga, hat den Trainer und den Sportdirektor gefeuert. Am Berger Feld herrscht einmal mehr enorm viel Unruhe. Die Situation auf Schalke schlägt im deutschen Fußball erneut hohe Wellen.

Auch Ex-Bundesligaspieler bekommen mit, was auf Schalke schon wieder los ist. Max Kruse hat sich kürzlich über Schalke 04 und die Lage rund um Königsblau lustig gemacht, sich dann aber angeboten, dem kriselnden Pottklub zu helfen.

Schalke 04: Kruse macht öffentliches Angebot an Königsblau

Kruse gehörte in seiner Zeit in der Bundesliga zu den absoluten Top-Spielern. Fußballerisch hat dem Offensiv-Akteur kaum jemand etwas vorgemacht, lediglich die Disziplin hat dem Ex-Akteur von Bremen, Gladbach und Wolfsburg immer mal wieder gefehlt. War Kruse in Top-Form, hätte er wohl jedem Bundesliga-Klub weiterhelfen können.

Nun verfolgt er die Fußball-Bundesliga aus der Ferne. Er selbst kickt noch in der Kreisliga A in Berlin und gelegentlich in der Baller League, bei der er selber der Kopf eines Teams ist. Dennoch ist er sich sicher, dass er Schalke in der aktuellen Situation weiterhelfen könnte.

„Ich habe die Lösung auf der Hand. Die sollen mich einfach anrufen. Im Januar bin ich da und fit zur Rückrunde. Und wir reißen das Leder rum“, so der Ex-Profi im Podcast „Flatterball“. „Ich bin ja realistisch und kann das gut einschätzen. Sofort spielen: keine Chance. Aber ich sage: bis Januar würde ich mich fit kriegen. Aber so läuft es halt im Fußball nicht“, ergänzte er.

Kruse glaubt an Kaderqualität des S04

„Ich hätte auf jeden Fall noch das Niveau, zu spielen, wenn ich mich fit machen würde“, ist sich Kruse sicher. Allerdings würde er S04 die Qualität der Mannschaft gar nicht absprechen wollen. „Für die zweite Liga ist das ein mega Niveau. Die kriegen es halt bloß nicht auf den Platz“, analysierte der Ex-Profi. „Es ist schwierig, wenn zehn Leute denken, sie haben Ahnung“, machte Kruse deutlich.

Auch sein Kumpel und Podcast-Kollege Martin Harnik hat eine deutliche Meinung zur S04-Lage: „Das in Gelsenkirchen ist momentan echt ein verseuchter Boden. Da werden jetzt wieder die Fans am Rad drehen. Der Verein verliert die Nerven. Es wird wieder alles auf links gedreht. Zu viele Leute stellen das eigene Ego über das Wohl des Vereins. Da sehe ich die größte Problematik“, so der Ex-Profi.