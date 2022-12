FC Schalke 04 jagt die nächsten Stars – „Unsere Scouts sind gefühlt überall“

In den vergangenen Jahren war der FC Schalke 04 bekannt dafür Spieler aus der Knappenschmiede zu den nächsten ganz großen Stars zu entwickeln. Julian Draxler, Leroy Sane oder auch Manuel Neuer sind alles Spieler, welche über die Knappenschmiede den Sprung in den internationalen Fußball geschafft haben.

Nun hat sich Mathias Schober, Leiter Direktor der Knappenschmiede, über die Jugendarbeit beim FC Schalke 04 geäußert. Dabei hat er erklärt, welche Kriterien ein Spieler erfüllen muss, damit er für die Königsblauen interessant wird.

FC Schalke 04: Darauf achten die Scouts

In einem vereinseigenen Interview hat Mathias Schober, der Direktor der Knappenschmiede, über das Scoutingsystem der Schalker gesprochen. „Unsere Scouts sind gefühlt überall. Zuletzt haben wir zwei Spieler von kroatischen Clubs in der U23 vorspielen lassen. Dass wir mit Niklas Castelle ein Talent aus einer benachbarten Region scouten und an uns binden konnten, freut uns“, so Schober.

Im Anschluss erklärte er dann, was einen Spieler für eine Verpflichtung für die Knappenschmiede interessant macht. „Die Liga spielt oftmals gar keine große Rolle“, meint Schober. Dann erklärt er: „Der Spieler muss das Talent, das gewisse Etwas und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung mitbringen. In der Knappenschmiede bilden wir Spieler aus, die im besten Fall später den Schritt in den Profifußball schaffen“.

FC Schalke 04: Knappenschmiede Pendant zu den Profis

Die Knappenschmiede hat sich in den vergangenen Jahren zum Gegenstück zu der Profimannschaft der Schalker entwickelt. Während die Profis der Königsblauen in der letzten Saison nur knapp den Wiederaufstieg geschafft hat und in dieser Saison gegen den Abstieg spielt, waren und sind die Jugendmannschaft der Schalker erfolgreicher.

Die U17 der Schalker hatte im vergangenen Jahr die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Die U19 hat es geschafft den Westfalenpokal zu gewinnen. Dieselbe Mannschaft ist dann noch zusätzlich ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Die U16 konnte sich mit dem Titel des Westfalenmeisters krönen. Nun führt die U17 der Schalker ihre Tabelle erneut an. Die U19 liegt hinter dem 1. FC Köln und dem BVB auf dem dritten Platz in der U19-Bundesliga-West.