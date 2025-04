FC Schalke 04: Generalabrechnung! S04-Legende nimmt Knappen-Stars auseinander

Wochenlang hat der FC Schalke 04 – insbesondere Trainer Kees van Wonderen – über die 40-Punkte-Marke gesprochen. Mit dieser Punktzahl wäre der Klassenerhalt sicher, S04 könnte entspannt auf die nächste Saison blicken und sich auf die kommenden Duelle mit den Top-Teams und Traditionsvereinen freuen. Im Saison-Endspurt geht es unter anderem noch gegen den HSV, Kaiserslautern und Düsseldorf.

Doch stattdessen folgte eine Blamage des ganz großen Ausmaßes: Beim abgeschlagenen Tabellenschlusslichts aus Regensburg verlor der FC Schalke 04 mit einer ganz peinlichen Vorstellung verdient mit 0:2. Zwei S04-Legenden ließen ihrem Frust anschließend freien lauf.

FC Schalke 04: Knallharte Fischer-Schelte

Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik sind zwei der größten Ikonen des Pottklubs, standen sie doch für besondere Momente, große Siege und eine erfolgreiche Zeit des S04. Davon ist Königsblau derzeit weit entfernt. Auftritte wie in Regensburg lassen sie sprachlos werden. Fischer und Abramczik feuerten im „Legenden-Talk“ auf YouTube mächtig gegen die aktuellen Knappen-Profis.

„Die Vorstellung war einfach katastrophal – und nicht das zum ersten Mal! Gegen eine Mannschaft wie Jahn Regensburg, die mit Sicherheit absteigen wird, so eine Leistung zu zeigen… 600 Kilometer müssen die Fans fahren, 5.000 Leute waren in Regensburg. Und dann gibt es so eine Vorstellung von dieser Mannschaft!“, so Fischer deutlich.

++ FC Schalke 04: Klare Kante vom Trainer! Er erteilt allen Spekulationen eine Absage ++

„So eine Leistung hat dieser Verein FC Schalke 04 nicht verdient. Das muss man klipp und klar sagen. Wie soll das besser werden?“, fügte der 75-Jährige. Er sieht sowohl die Mannschaft als auch Trainer van Wonderen in der Pflicht.

Fischer haut auf den Tisch

Der Trainer habe selbstverständlich einen großen Anteil an der Vorstellung seiner Mannschaft. Doch wie Fischer deutlich machte, fehle es auch an Impulsen aus dem Team. „Ich habe nur Leute gesehen, die sich versteckt haben. Wir spielen einen grausamen Fußball! Keiner ist da, um ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln. Alle verstecken sich. Und das ärgert mich am meisten“, so der Ex-S04-Angreifer.

Weitere News:

Nach diesem Spiel ist die Stimmung in Gelsenkirchen einmal mehr auf dem Nullpunkt. An allen Ecken und Enden hagelt es an Problemen. Und angesichts der aktuellen Leistungen bedarf es viel Fantasie, wie S04 gegen die Top-Teams der Liga überhaupt noch einen Punkt holen möchte.