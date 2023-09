FC Schalke 04: Wechsel sollte den Durchbruch bringen – jetzt erlebt Ex-Talent bitteren Tiefschlag

Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 hat schon zahlreiche Talente herausgebracht. Zu den wohl bekanntesten Spielern zählen Mesut Özil, Julian Draxler oder Leroy Sané. Es sind nur drei von vielen jungen Juwelen, die es auf ein sehr hohes Niveau geschafft haben.

Doch nicht jedes Talent hat so viel Glück. Kerim Calhanoglu hat den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer verlassen und wollte endlich den Durchbruch in seiner Karriere schaffen. Stattdessen folgte jetzt ein ganz bitterer Rückschlag.

FC Schalke 04: Wechsel sollte den Durchbruch bringen

Er galt als einer der vielversprechendsten jungen Spieler, doch beim FC Schalke 04 hat es nicht gereicht. Für Kerim Calhanoglu war nach drei Jahren das Kapitel S04 beendet. 2020 kam der gebürtige Mannheimer aus der Jugend der TSG Hoffenheim zur Knappenschmiede. Dort arbeitete er sich hoch zu den Profis, feierte den Wiederaufstieg, hatte aber in der Bundesliga keine Chance auf Einsatzzeiten.

Anfang 2023 wurde Calhanoglu an den SV Sandhausen verliehen, sollte dort Spielpraxis sammeln. Allerdings verlief es auch da nicht, wie von allen Seiten erhofft. Zurück nach Gelsenkirchen kam er als doppelter Absteiger. Die Sandhäuser sind in die 3. Liga abgestiegen, Schalke schaffte den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht.

Als er auch in der 2. Bundesliga wenig Hoffnungen auf Einsätze hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als den FC Schalke 04 zu verlassen. Greuther Fürth hat angeklopft und den Linksverteidiger für eine Ablöse in Höhe von 150.000 Euro verpflichtet. Die Fürther und auch Calhanoglu selbst hofften auf den Durchbruch des 21-Jährigen. Doch schnell folgte eine bittere Enttäuschung.

Calhanoglu zur U23 degradiert

Statt Profimannschaft geht es für Calhanoglu in die U23 von Greuther Fürth. Es hat auch hier nicht zu mehr gereicht. Dabei hatte er einen eigentlich einen ganz ordentlichen Start. Direkt im ersten Liga-Spiel gegen den SC Paderborn gelang ihm in 14 Minuten Spielzeit eine Vorlage beim 5:0-Heimsieg. Danach folgten noch zwei weitere Kurzeinsätze, ehe Cheftrainer Alexander Zorniger ihn zur zweiten Mannschaft der Fürther schickte.

Dort soll Calhanoglu Selbstvertrauen aufbauen und an seinen Schwächen im Zweikampf arbeiten. Zorniger hat Hoffnung, dass das ehemalige Talent des FC Schalke 04 bald auf einem besseren Level zurückkehren könnte. Und siehe da: Am vergangenen Spieltag bereitete er beim 2:2-Unentschieden gegen die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern den ersten Treffer bei der U23 vor.

Am 17. Spieltag treffen der FC Schalke und Greuther Fürth übrigens aufeinander. Ob es dann zum Wiedersehen mit Calhanoglu kommt, wird sich zeigen. Bis dahin muss er allerdings erstmal wieder zur Profimannschaft gehören.