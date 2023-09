FC Schalke 04: Knäbel spricht über Reis-Aus – diese Worte lassen alle zusammenzucken

Krise, Unruhe und jetzt der Mega-Knall! Thomas Reis wurde am Mittwoch (27. September) beim FC Schalke 04 freigestellt. Zu schlecht waren die Ergebnisse nach dem Saisonstart. Die Königsblauen stehen derzeit auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga.

Wenige Stunden nach der Entlassung hat sich Sportvorstand Peter Knäbel zur Entlassung geäußert. Was waren die Gründe? Auf der Pressekonferenz horchten die Fans des FC Schalke 04 ganz genau hin, was Knäbel zu sagen hatte – und seine Aussagen hatten es in sich!

FC Schalke 04: Knäbel spricht über Reis-Aus

Vor fast genau einem Jahr hat der FC Schalke 04 Thomas Reis als neuen Cheftrainer präsentiert. Nun ist das Kapitel für den 49-Jährigen wieder vorbei. Nach dem desaströsen Start mit sieben Punkten aus sieben Spielen wurde der Coach entlassen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wer übernimmt? Fünf heiße Trainer-Kandidaten auf die Reis-Nachfolge

Auf der Pressekonferenz äußerte sich Sportvorstand Peter Knäbel zur Entlassung. „Wir kamen gut vorbereitet aus der Sommerpause und sind dann in eine Ergebniskrise geschlittert. Das Magdeburg-Spiel war ein Sieg der Moral, aber der Aufwärtstrend wurde gegen St. Pauli nicht fortgeführt. Menschlich und inhaltlich war die Situation festgefahren. Wir sind der Meinung, dass wir jetzt, vor dem Paderborn-Spiel, handeln müssen“, sagte Knäbel.

Ehrliche Worte des 56-Jährigen, die gleichzeitig zeigen, wie sehr es hinter den Kulissen beim FC Schalke 04 gekracht hat. Immer wieder wurde berichtet, dass die Mannschaft nicht hinter Reis stehe und seine Taktik nicht immer akzeptiert wurde.

Knäbel reagiert genervt

Auf seine Worte „menschlich“ und „inhaltlich“ wurde Knäbel dann von einem Journalisten angesprochen und gefragt, ob er beide näher erläutern könne. Die Antwort vom Sportvorstand des FC Schalke 04: „Nein, weil ich finde, das, was wir analysiert haben, ist genauso mit dieser Formulierung richtig ausgedrückt. Das entspricht zutiefst dem, was ich selber dabei empfinde und sowohl Thomas als auch der Mannschaft so übertragen habe.“

Ebenso dünnhäutig und genervt reagierte er dann auf eine andere Frage. Ein Journalist erklärte, dass ihm das Verständnis fehle, warum der FC Schalke nun doch eine andere Entscheidung trifft, nachdem die Verantwortlichen Reis nach der heftigen Kritik von Baumgartl den Rücken gestärkt hätten: „Das Verständnis kann nur derjenige haben, der entscheidet“, so Knäbel.

Mehr News für dich:

Alles in allem ließen die Verantwortlichen deutlich durchblicken, dass es in den vergangenen Wochen zwischen Mannschaft und Trainerteam nicht mehr lief. Die vielen Nebengeräusche und die schlechten Ergebnisse waren dann zu viel.