FC Schalke 04: Fan verliert irre Wette gegen S04-Star – seine Wettschulden werden ihn jetzt zum Verhängnis

Als Kenan Karaman das 2:2 beim Revierderby zwischen den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund erzielte, gab es bei den Fans in der Veltins-Arena kein Halten mehr. Es war zudem der erste Treffer des S04-Stürmers seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer.

Nicht viele rechneten mit einem Tor des Stürmers, so auch nicht ein S04-Fan, der eine irre Wette einging. In den sozialen Netzwerken schrieb er nach der Einwechslung von Karaman, dass er sich eine neue Frisur machen würde, sollte der Angreifer des FC Schalke 04 tatsächlich treffen. Gesagt, getan. Gegenüber DER WESTEN verrät der Anhänger jetzt, dass Karaman sich bei ihm gemeldet hat.

FC Schalke 04: Fan wettet gegen S04-Stürmer

„Wenn Karaman zum Ausgleich trifft, mach ich die R9-Frisur“, das sind die letzten berühmten Worte von S04-Fan Swen, der diesen Tweet wenige Minuten nach dem 2:2-Ausgleichstreffer von Kenan Karaman verfasste. Der Stürmer des FC Schalke 04 bekam von dem Tweet mit, teilte den Beitrag und schrieb: „Ich bin gespannt.“

„Wettschulden sind Ehrenschulden“, sagt Swen, der nicht lange zögerte und direkt zum Friseur ging. Jetzt hat er die berühmte Frisur der brasilianischen Fußballlegende Ronaldo. „Die R9-Frisur geht auf eine Kinderwette wegen FIFA unter Freunden zurück. Damals gab es in meinem Freundeskreis die Wette, wer R9 in FIFA zieht, muss als Strafe für sein Glück die Frisur machen“, erklärt der königsblaue Anhänger gegenüber DER WESTEN.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Frisur wird er jetzt eine Weile so lassen. Auf der Arbeit darf er eine Mütze tragen, erklärte er. Bis aber seine Haare wieder nachgewachsen sind, wird es noch dauern. „Ich habe meine Strafe für mein Großmaul bekommen, aber einen Rückzieher vertrete ich mit meinem eigenen Stolz nicht. Wer eine große Klappe hat, muss mit den Folgen leben“, so Swen weiter.

S04 lädt Swen ein

Auch der FC Schalke 04 hat von der Wette mitbekommen. So haben Verein und Karaman den Spieler nach Gelsenkirchen eingeladen. In dieser Woche wird Swen zu seinem Lieblingsklub reisen und den Stürmer treffen.

Mit dieser Ronaldo-Frisur wird S04-Fan ab sofort rumlaufen. Foto: IMAGO / Agencia-MexSport

Was ihn dann beim S04 erwarten wird, weiß Swen nicht. „Das ist alles sehr surreal“, sagt er. In den sozialen Netzwerken wird er von den anderen königsblauen Anhängern jedenfalls dafür gefeiert, dass er seine Wettschulden einlöst. Ein Foto von seiner neuen Frisur will Swen in den nächsten Tagen in den sozialen Netzwerken präsentieren.

Mehr News für dich:

Für die Zukunft wird sich Swen allerdings ganz genau überlegen, ob er so eine Wette noch einmal eingehen wird.