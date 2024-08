FC Schalke 04: DFB verkündet Entscheidung – S04 schaut genau hin

Am Sonntagmittag (1. September) trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FC Köln. Was nach Bundesliga klingt, ist in Realität Zweitklassigkeit. Dafür bekommen die Teams aber einen „erstklassigen“ Schiedsrichter.

Wie der DFB jetzt bekannt gab, wird Bundesliga-Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln pfeifen.

FC Schalke 04: Jablonski pfeift Duell gegen Köln

Mit 34 Jahren zählt Sven Jablonski zu der jüngeren Generation bei den Schiedsrichtern. Trotz seines jungen Alters kann der Unparteiische aber schon auf viel Erfahrung zurückgreifen. 94 Mal war er schon in der Bundesliga im Einsatz, 63 Mal in der 2. Bundesliga und auch international kam er schon zum Einsatz. Seit 2022 ist er offiziell auch FIFA-Schiedsrichter.

Zuletzt pfiff Sven Jablonski am 1. Spieltag der Bundesliga das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Heidenheim (0:2). In der 2. Bundesliga feiert der Unparteiische mit dem Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln seine Premiere in dieser Saison.

Den FC Schalke 04 pfiff Jablonski schon insgesamt 15 Mal. Die Bilanz ist ausgeglichen: Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt pfiff er die bittere 2:5-Pleite von Schalke bei Hertha BSC in der Vorsaison.

Köln hat schlechte Erinnerungen

Den 1. FC Köln pfiff der Bankkaufmann aus Bremen in seiner jungen Karriere insgesamt zehn Mal. Die Bilanz ist für die Kölner deutlich negativer. Sie holten nur einen einzigen Sieg, wenn Jablonski an der Pfeife war. Zuletzt leitete er das dramatische Pokal-Spiel gegen den Kaiserslautern. Köln flog in der 2. Runde mit 2:3 raus. Jablonski verteilte dabei gleich zwei Platzverweise an die Kölner.