FC Schalke 04: Top-Klub macht wegen Karaman ernst – doch es bahnt sich eine Wende an

Es ist die wohl spannendste Personalie beim FC Schalke 04 in diesem Sommer: Was passiert mit Kenan Karaman? Der Leistungsträger ist heiß begehrt, S04 würde ihn aber am liebsten behalten.

Gerüchte über einen möglichen Abgang sind schon lange da. Während ein Top-Klub im Werben um den Offensivspieler Ernst macht, kann sich der FC Schalke 04 jetzt große Hoffnungen machen. Trainer Karel Geraerts könnte nämlich dafür sorgen, dass Karaman bleiben könnte.

FC Schalke 04: Top-Klub macht wegen Karaman ernst

Bleibt Kenan Karaman beim FC Schalke 04 oder verlässt er den Revierklub? Bei den Königsblauen herrscht nach einigen Abgängen von Leistungsträgern wie Torhüter Marius Müller (VfL Wolfsburg) und Top-Talenten Assan Ouedraogo (RB Leipzig) sowie Keke Topp (Werder Bremen) Großalarm.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fans in Ekstase – endlich ist der große Moment gekommen

Der deutsche Traditionsverein würde Karaman gerne halten. Allerdings gibt es auch viele Interessenten. Zuletzt gab es Gerüchte aus Russland, wo er Gespräche mit Lokomotive Moskau geführt haben soll. Zu einem Wechsel dorthin wird es wohl nicht kommen, aber dafür gibt es in der Süper Lig eine weitere Option.

Laut mehreren Medien aus der Türkei soll das schon in der Vergangenheit als Interessent für Karaman gehandelte Trabzonspor jetzt ernst machen. Weiteren Meldungen aus dem Umfeld von Trabzonspor zufolge soll der Klub von der Schwarzmeerküste auch schon Kontakt zu S04 aufgenommen haben. Drei Millionen Euro fordert der S04 für Karaman, der noch einen Vertrag bis Sommer 2025 hat.

Bleibt Karaman doch?

Die Ablöse könnte Trabzonspor locker zahlen, da der Klub in der kommenden Saison international spielen wird. Stellt sich die Frage, ob auch Karaman in die Türkei wechseln möchte. Denn laut „Sky“ ist die Tendenz beim 30-Jährigen mittlerweile klar: Er will beim FC Schalke 04 bleiben.

In den vergangenen Tagen soll es weitere Gespräche zwischen dem S04 und Karamans Management gegeben haben. Was ihn wohl dieses Mal überzeugt haben dürfte: Cheftrainer Karel Geraerts braucht einen neuen Kapitän und Karaman hat große Chancen, in der kommenden Saison die Binde tragen zu dürfen.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie wichtig er für die Schalker ist, zeigte sich in der vergangenen Saison. Mit 13 Toren und neun Vorlagen hatte er einen großen Anteil daran, dass der Klassenerhalt gelang.