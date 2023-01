FC Schalke 04: Neffe von Bundesliga-Legende forciert Wechsel – wäre S04 eine Option?

Das Trainingslager ist zu Ende, die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte geht für den FC Schalke 04 aber dennoch weiter. Gleichzeitig herrscht aber auch weiterhin Bewegung auf dem Transfermarkt. S04 will sich noch verstärken, um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen.

Mit dem FC Schalke 04 wurden und werden viele Spieler in Verbindung gebracht. Viele Gerüchte bestätigen sich am Ende, auf einen Transfer von Tim Skarke hofft man bei S04 indes weiterhin. Wäre S04 vielleicht eine Option für den Neffen der Bundesliga-Legende Anthony Yeboah? Der möchte nämlich ebenfalls in Deutschland spielen.

Gibt es in der Bundesliga bald den nächsten Yeboah? Beim italienischen Klub Genua spielt Kelvin Yeboah nur eine Nebenrolle und will seiner Karriere jetzt einen neuen Schwung verleihen. Der italienische Mittelstürmer könnte in die beste deutsche Fußball-Liga wechseln.

So soll der junge Angreifer Begehrlichkeiten in der Bundesliga wecken. Drei Klubs aus der unteren Tabellenhälfte sollen laut mehreren Medien Interesse an dem 22-Jährigen haben. Ob der FC Schalke 04 dazu zählt?

In den 31 Partien, die Yeboah für Genau absolviert hat, erzielte er allerdings lediglich einen Treffer. Um mehr Spielpraxis zu sammeln und Torgefahr zu entwickeln, könnte ein Abgang aus der Serie B der nächste Schritt sein. Beim Zweitligisten läuft sein Vertrag noch bis 2026.

S04 eine Option für Yeboah?

Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtete, dass Yeboah auf Leihbasis in das deutsche Oberhaus wechseln soll. Erst vor einem Jahr war Yeboah für 6,5 Millionen Euro von Sturm Graz nach Genua gekommen.

Kelvin Yeboah will in die Bundesliga. Ist der FC Schalke 04 eine Option für den Stürmer? Foto: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

S04 ist nach der Verletzung von Sebastian Polter auf der Suche nach einer Lösung für den Sturm. Könnte Yeboah die Lösung sein? Allerdings ist noch unklar, ob der FC Schalke 04 zu den drei Klubs zähle, die in den Berichten genannt werden.

Mehr News für dich:

„Es wäre fantastisch, Kelvin der Bundesliga zu sehen“, sagte Anthony Yeboah bei „Sport1“, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV 223 Spiele bestritt. Dabei erzielte er 96 Tore.