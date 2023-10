FC Schalke 04: Überraschende Gesichter im S04-Training – Geraerts schaut genau hin

Länderspielpausen sind für viele Fans des FC Schalke 04 immer besonders ätzend – ihre Lieblingsmannschaft wird für ungefähr zwei Wochen nicht spielen. Bei den Königsblauen war das allerdings nicht ganz der Fall, da ein Testspiel gegen Heracles Almelo (4:1) stattfand. Außerdem sind meistens einige Spieler auf Länderspielreise und können somit die ganze Vorbereitung auf die nächste Partie nicht ganz mitmachen.

Dieses Mal waren aber nur zwei Spieler des FC Schalke 04 für die Nationalmannschaften nominiert: Keke Topp und Yusuf Kabadayi durften bei der U20 von Deutschland ran. Allerdings kehrten beide Youngsters vorzeitig zurück. Das hat einen guten Grund.

FC Schalke 04: Nationalspieler brechen Länderspiele ab

Die Zeiten, als der FC Schalke 04 zahlreiche Spieler in der Länderspielpause abstellte, sind vorerst vorbei. Einst mussten stets sechs bis sieben Nationalspieler für ihre Heimatländer in Test- oder Qualifikationsspielen für Europa- oder Weltmeisterschaften ran, heute gibt es im Kader der Königsblauen nur noch wenige. In dieser Länderspiel-Periode wurden lediglich Keke Topp und Yusuf Kabadayi nominiert.

Beide Talente durften im U20-DFB-Team unter Cheftrainer Hannes Wolf im Elite League der U20 von Beginn an gegen Portugal ran. Topp erzielte das 1:0 beim 2:1-Sieg. Der 19-jährige Schalker traf damit direkt bei seinem Debüt für die U20-Junioren. Für Kabadayi war es bereits der dritte Einsatz in der U20-Auswahl.

Beide Talente wären eigentlich auch beim Heimspiel gegen Tschechien am Montag (16. Oktober) eine Option für die Startelf gewesen, doch sie kehrten vorzeitig nach Gelsenkirchen zurück.

Erstes Training für Topp und Kabadayi unter Geraerts

Für die vielen Fans des FC Schalke 04 war es überraschend, dass sie am Training teilnahmen. Beide Offensivspieler wollten aber selbst wieder zurück zu ihrem Klub. Der Grund: Bislang haben sie Neu-Coach Karel Geraerts noch nicht kennengelernt und wollten das jetzt nachholen und sich für das kommende Spiel beim Karlsruher SC präsentieren.

Ein Zeichen der beiden Youngster, die mit dem S04 die Kehrtwende einleiten wollen. Das wird sicherlich auch Geraerts mit Freude aufgenommen haben. Während Topp in dieser Saison nur auf Kurzeinsätze kommt, war es Kabadayi, der die letzten beiden Schalker Tore gegen Hertha (1:2) und Paderborn (1:3) erzielte.