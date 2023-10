Ex-Schalke-Star Churlinov feiert emotionales Comeback – S04-Fans aus dem Häuschen

Auch wenn Darko Churlinov seit über einem Jahr nicht mehr das Trikot des FC Schalke 04 trägt, haben die Fans noch eine ganz besondere Bindung zu dem Angreifer. Seine Leidenszeit haben sie ganz genau mitverfolgt, ihm die Daumen gedrückt.

Jetzt hat Darko Churlinov sein Comeback bei der nordmazedonischen Nationalmannschaft gefeiert. Auch die Fans des FC Schalke 04 sind deshalb völlig aus dem Häuschen.

Ex-Schalke-Star Churlinov ist zurück

Im Sommer erlebte der Darko Churlinov wohl die schwerste Zeit seines Lebens: Bei einer Reise in seine Heimat erlitt er eine Blutvergiftung, lag zehn Tage auf der Intensivstation und schwebte sogar in Lebensgefahr. Inzwischen ist er wieder vollständig genesen.

Am Samstag (14. Oktober) feierte er nun einen Meilenstein auf dem Weg zurück in den Profifußball. Im EM-Qualifikationsspiel von Nordmazedonien gegen die Ukraine wurde Churlinov in der Halbzeit eingewechselt. Ein Bild davon teilte er danach bei Instagram und schrieb nur „Zurück“. In den Kommentaren versammeln sich zahlreiche Schalke-Anhänger, die sich über sein Comeback freuen.

„Ihr wisst alle, in was für einer Situation ich war. Ich bin wirklich glücklich, wieder Fußball spielen zu können“, sagte Churlinov bereits kurz nach seiner Nominierung. Jetzt ist er nach seiner schweren Erkrankung zurück auf der großen Fußballbühne.

Bei Burnley noch ohne Einsatz

Bei seinem Klub FC Burnley wartet Churlinov allerdings noch auf seinen ersten Einsatz. Bisher spielte er nur für die U23 des Premier-League-Aufsteigers, stand bei den Profis in dieser Saison noch nicht einmal im Kader.

Churlinov verließ den FC Schalke 04 2022 nur Widerwillen. Er wäre gerne auf Schalke geblieben, doch Königsblau konnte sich eine feste Verpflichtung nicht leisten. Stattdessen führte sein Weg nach England zum FC Burnley, allerdings ist eine Rückkehr zum FC Schalke 04 immer wieder Thema.