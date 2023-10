FC Schalke 04: Aus dem Nichts! Rückkehr-Hammer um Ex-S04-Star Burgstaller

Beim FC Schalke 04 wurde er rasch zum Publikumsliebling, entwickelte sich zu einem Kult-Stürmer und war Teil von großen S04-Spielen. Über den FC St. Pauli kam er im vergangenen Jahr zurück in seine Heimat zu Rapid Wien, wo er schon von 2011 bis 2014 gespielt hat.

Auch dort liefert er ab und überzeugt mit starken Leistungen und vielen Toren. Nun bekommt der Ex-Profi des FC Schalke 04 den verdienten Lohn. Es geht zurück in die österreichische Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Rangnick nominiert Burgstaller nach

Sein ÖFB-Debüt feierte er in 2012, sein bis dato letztes Spiel absolvierte er im Juni 2019. Damals spielte er sogar noch für Königsblau. Seither wurde er nicht mehr nominiert. Bis jetzt. Denn ÖFB-Nationalcoach Ralf Rangnick hat den Mittelstürmer aufgrund der Verletzung von Michael Gregoritsch vor dem Spiel in Aserbaidschan (Montag, 16. Oktober) nachnominiert.

„Nachdem klar war, dass Michael Gregoritsch nicht zur Verfügung steht, haben wir uns dazu entschlossen, mit Guido Burgstaller, einen weiteren Mittelstürmer zu nominieren. Es ist wichtig, dass wir eine weitere Option haben“, so Rangnick.

BVB-Star Marcel Sabitzer weiß um die Qualitäten seines Mitspielers Bescheid: „Er ist ein guter Typ, ein guter Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Wir sind froh, dass er hier ist. Er kann uns auf jeden Fall weiterhelfen.“

ÖFB-Team kurz vor EM-Ticket

Somit soll Burgstaller helfen, die Qualifikation für die EM in Deutschland fix zu machen. Bei der 2:3-Niederlage gegen Belgien verpasste das Team von Rangnick es, das Ticket vorzeitig zu lösen. Mit einem Sieg können der Ex-S04-Star und Co. endgültig für die Europameisterschaft 2024 planen.

„Es geht darum, dass wir uns aus eigener Kraft qualifizieren. Dazu müssen wir gewinnen. Es braucht eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive“, sagt Teamchef Rangnick. Nur Schweden könnte Rot-Weiß noch gefährlich werden. Die Skandinavier liegen derzeit allerdings schon sieben Punkte hinter dem ÖFB-Team, haben jedoch noch drei EM-Quali-Spiele vor der Brust – Österreich zwei.