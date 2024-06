FC Schalke 04 macht Topp-Abgang offiziell! Wilmots-Aussagen lassen tief blicken

In den vergangenen Wochen gab es plötzlich Aufregung beim FC Schalke 04 und nun herrscht bittere Gewissheit: Keke Topp wird ab der kommenden Saison nicht mehr zu den Königsblauen gehören.

Wie der FC Schalke 04 verkündet hat, hat sich der Angreifer Werder Bremen angeschlossen. Dabei hatte der Revierklub ihm eine Vertragsverlängerung angeboten, wie Marc Wilmots berichtet.

FC Schalke 04: Topp-Abgang offiziell

Erst waren es nur Gerüchte, nun ist es offiziell: Keke Topp verlässt den FC Schalke 04 und wird künftig für Werder Bremen spielen. Der 20-Jährige hatte bei den Knappen noch einen Vertrag bis Sommer 2025, weshalb der S04 eine Ablöse vom Bundesligisten kassiert. Über die Ablösemodalitäten machen die Gelsenkirchener allerdings keine Angaben. Auch Bremen äußert sich nicht dazu.

Schalke hätte Topp gerne länger behalten und wollte auch den Vertrag verlängern. Der Youngster allerdings hatte andere Pläne. „Während seiner ersten ganzen Saison im Profifußball hat sich Keke auf Schalke sehr gut weiterentwickelt. Deshalb haben wir ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. In den Gesprächen hat sich jedoch gezeigt, dass er wechseln möchte. In diesem Wissen haben wir nun eine wirtschaftlich passende Lösung gefunden“, erklärt Marc Wilmots und fügt abschließend hinzu. „Wir danken Keke für alles, was er dem Verein in seiner Zeit hier gegeben hat. Für die private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

2021 kam Topp zum FC Schalke 04 von dem Klub, zu dem er nun wieder zurückkehrt. Für die Profis kam der Stürmer seitdem auf 27 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und zwei Vorlagen.

Topp unterschreibt bei Werder Bremen

Bei den Bremern freut man sich über den Rückkehrer. „Keke hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat bei Schalke 04 seine Qualitäten unter Beweis gestellt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt, das wir gerne mit ihm gemeinsam weiterentwickeln wollen. Keke ist ein Bremer Junge, daher wird ihm die Eingewöhnung bei uns nicht schwerfallen“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Mehr Nachrichten für dich:

Und auch Topp kann es nicht erwarten, für seinen Herzensklub wieder aufzulaufen. „Ich freue mich sehr, wieder zu Werder zurückzukehren. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt davon, dass sich bei Werder gerade etwas in eine positive Richtung entwickelt. Zu dieser positiven Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen“, so der Youngster.