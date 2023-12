FC Schalke 04: Juwel Topp mit ehrlichen Worten – „Habe manche Träne vergossen“

Auch wenn die Hinrunde des FC Schalke 04 alles andere als gut war, wird sie Keke Topp wohl ewig in Erinnerung bleiben. Das Top-Talent kam öfters zum Einsatz, aber zunächst nicht so lange wie erhofft. Dennoch konnte das Juwel erstmals in seiner noch jungen Karriere einen Treffer in einem Pflichtspiel erzielen.

Vor seinem Wechsel zum FC Schalke 04 war Topp bei einigen Klubs im Gespräch. Der Angreifer berichtete jetzt, dass er in seiner Jugend schon öfters mal den Verein wechseln musste. Das machte ihn wohl zu schaffen.

FC Schalke 04: Topp wird emotional

Die Karriere des Top-Talents des FC Schalke 04 begann beim TSV Gnarrenburg. Danach ist er mit neun Jahren in den Nachwuchs von Werder Bremen gewechselt. „In meinem Heimatverein habe ich damals schon in zwei Jahrgängen gespielt, bei den 2002ern und bei den 2004ern. Als ich mit den älteren Jungs auf einem Turnier war, hat mich ein Werder-Scout unter die Lupe genommen. Kurze Zeit später folgte der Anruf aus Bremen, doch irrtümlicherweise wollten sie mich für den 2002er-Jahrgang. Der Aufklärung folgte die spontane Einladung zum Training des jüngeren Jahrgangs einen Tag später“, blickt Topp im Interview zurück.

Zunächst konnte sich der Youngster nicht entscheiden und fasste erst nach einem Turnier mit Gnarrenburg einen Entschluss: „Leicht war es nicht, ich habe manche Träne vergossen, weil ich meinen Verein verlassen musste. Aber als ich dann richtig bei Werder angekommen bin, war ich schnell sehr glücklich.“

Über Werder ging es zum FC Schalke 04. In der Knappenschmiede zeigte Topp unter U19-Coach Norbert Elgert, was für ein Talent er ist. 38 Spiele absolvierte er für die A-Junioren, erzielte dabei 25 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Erster Profitreffer „wurde auch Zeit“

In der ersten Zweitliga-Saison vor rund zwei Jahren feierte Topp sein Profidebüt bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli für den FC Schalke 04. Es folgten weitere Kurzeinsätze und auch sein Bundesligadebüt. Seit dem Sommer 2023 gehört er fest zum Profikader der Knappen. Im letzten Spiel des Jahres gegen Greuther Fürth gelang ihm sogar der erste Profitreffer.

„Das wurde auch Zeit“, scherzt Topp, der kurz davor seinen Vertrag bei den Knappen bis 2025 verlängerte. „Ich hoffe, dass sich die sportliche Situation weiter beruhigt, damit wir schauen können, was dann noch möglich ist. Nach meinem ersten Treffer hoffe ich auf weitere und auf viel Spielzeit, um mich weiterentwickeln zu können“, so der Youngster.

Nun aber steht zunächst die Winterpause an. Topp und S04 erholen sich einige Tage, ehe es im Januar ins Trainingslager nach Portugal geht. Danach soll in der Rückrunde die Trendwende eingeleitet werden.