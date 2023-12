Beim FC Schalke 04 musste er schnell gehen: Jetzt ist ein Ex-S04-Trainer heiß begehrt

Mit Karel Geraerts hat der FC Schalke 04 einen Trainer geholt, mit dem es hoffentlich wieder aufwärtsgehen soll. Die S04-Fans hoffen auch darauf, dass auf der Trainerbank nicht schon nach wenigen Monaten wieder ein neuer Coach sitzt. In der Vergangenheit traf es nämlich viele Trainer, die sofort gehen mussten.

Dazu zählte auch Andre Breitenreiter, der den FC Schalke 04 in der Saison 2015/16 trainierte und direkt wieder gehen musste. Der 50-Jährige ist mittlerweile vereinslos und heiß begehrt. Ein neuer Job steht wohl schon bald bevor.

Beim FC Schalke 04 musste er schnell gehen

Stell dir vor, du packst mit dem FC Schalke 04 in einer ersten Saison die Qualifikation für die Europa League. Was für viele Trainer wie ein Traum klingt, bedeutete für Andre Breitenreiter in der Saison das Aus bei den Königsblauen. Nach nur einer Saison war seine Zeit bei den Gelsenkirchener schon wieder vorbei.

Danach war er bei Hannover 96, FC Zürich und zuletzt bei der TSG Hoffenheim tätig. Bei den Kraichgauern wurde er im Februar freigestellt, nachdem er von 22 Spielen nur sieben gewinnen konnte. Nun gibt es aber direkt wieder Gerüchte um einen neuen Job für den Coach.

Gleich mehrere Teams sollen an dem 50-Jährigen interessiert sein. Der FC Augsburg, der Hamburger SV sowie die kosovarische Nationalmannschaft sind immer wieder mit Breitenreiter in Verbindung gebracht worden. Sein Berater hat sich nun aber auch zu einem anderen Verein geäußert.

Besiktas-Interesse eine „Ehre“ für Breitenreiter

Demnach soll Besiktas Istanbul großes Interesse daran haben, den ehemaligen Trainer des FC Schalke 04 unter Vertrag zu nehmen. Informationen von „Sky“ zufolge seien die Gespräche zwischen Breitenreiter und dem Süper-Lig-Klub bereits fortgeschritten.

„Besiktas ist ein großer Klub mit tollen Fans. Es ist eine Ehre, mit diesem Klub in Verbindung gebracht zu werden“, wird Breitenreiter-Berater Stefan Backs von Sport1 zitiert. Derzeit ist Besiktas Tabellenfünfter, hatte aber bereits drei Trainer auf der Bank sitzen. Senol Günes trat im Oktober zurück, der Verein brauche „frisches Blut“, sagte er laut türkischen Medien. Sein Nachfolger Burak Yilmaz legte wiederum nach nur einem Monat sein Amt nieder.

Noch ist keine Entscheidung gefallen, wie auch Breitenreiter-Berater Stefan Backs erklärte: „Ob ein Engagement daraus wird, wird man sehen.“ Kandidaten gibt es neben Breitenreiter aber noch viele.