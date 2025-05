Offiziell! Knall-Comeback von Ex-Schalke-Boss

Er hatte in einer schwierigen Zeit das Sagen beim FC Schalke 04 – letztlich zerbrach aber auch er an diesem Job. Peter Knäbel wird auf ewig mit zwei bitteren Abstiegen der Knappen verbunden bleiben. Allerdings schaffte er zwischendrin mit dem Aufstieg auch das, woran der Klub aktuell scheitert.

Seit über einem Jahr hatte sich Knäbel von jeglicher Tätigkeit im Fußball zurückgezogen. Doch jetzt juckt es ihn in den Fingern. Und so kehrt der ehemalige Schalke-Boss jetzt in eine hohe Position zurück.

Ex-Schalke-Boss wird Präsident

Zwar ist Knäbel in Deutschland geboren, doch künftig ist er der oberste Chef im Schweizer Fußballverband! Die Delegiertenversammlung des Verbands hat den Ex-S04-Funktionär zum neuen Zentralpräsidenten ihrer drei Abteilungen gewählt. Das teilte der Verband am Samstag (24. Mai) mit.

Offiziell tritt der 58-Jährige seinen neuen Posten zum 1. August an. „Ich bin zutiefst dankbar für das klare Votum und das breit abgestützte Vertrauen der Delegierten“, kommentierte Knäbel seine Berufung in ein neues Amt. Es ist die erste Position, die er nach seinem Aus auf Schalke innehat.

„Daraus wächst Motivation, Mut und Entschlossenheit, um die wichtigen Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam und geschlossen erfolgreich zu lösen“, erklärte er zudem.

Läuft es besser als bei S04?

Knäbel folgt damit auf den ehemaligen Schiedsrichter Dominique Blanc, der den Schweizer Verband seit 2019 geleitet hatte. In seiner neuen Funktion ist der gebürtige Wittener nun für die drei Abteilungen „Swiss Football League“, „Erste Liga“ und „Amateur Liga“ zuständig.

Beim FC Schalke 04 hatte Knäbel 2018 zunächst als Technischer Direktor angeheuert. Mitten in der ersten Krisensaison, als der Abstieg quasi schon feststand, übernahm er den Vorstandsposten von Jochen Schneider. Vom ersten Abstieg erholte sich S04, Knäbel formte einen Kader, der sofort wieder aufstieg. Allerdings ging es anschließend auch direkt wieder in die zweite Liga.

Die Kritik an seiner Person wuchs, sodass er sich 2023 dazu entschied, den 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Schon ein halbes Jahr vor der Trennung ersetzte ihn Matthias Tillmann als Vorstand. Anschließend blieb er noch ein halbes Jahr als Berater des Managements.