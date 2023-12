FC Schalke 04: Erst der Topp-Hammer – dann der Schock um das S04-Juwel

Diesen Abend wird Keke Topp vom FC Schalke 04 wohl niemals vergessen! Im letzten Spiel des Jahres gegen Greuther Fürth darf das S04-Juwel von Beginn an ran, nachdem in den vergangenen Wochen viele Fans genau das von Cheftrainer Karel Geraerts gefordert hatten.

Die Entscheidung zahlte sich aber sowas von aus. Topp traf zum 1:0, brachte die Veltins-Arena zum Beben. Allerdings gab es danach einen bitteren Rückschlag für den Youngster. Die Anhänger sind in großer Sorge.

FC Schalke 04: Tor-Debüt für Topp

Die Stimmen wurden von Woche zu Woche immer lauter. Die Offensivspieler des FC Schalke 04 konnten oftmals nicht überzeugen, selbst hundertprozentige Chancen wollten nicht in Toren münden. Die S04-Fans forderten daher mehr Spielzeit für Keke Topp. Karel Geraerts erhöhte die Fan-Wünsche und ließ das Juwel gegen Greuther Fürth von Beginn an ran.

Schon nach 30 Minuten zahlte sich die Entscheidung aus. Blendi Idrizi drehte sich im Mittelfeld gegen seinen Gegenspieler und spiele einen wunderschönen langen Ball hinter die Kette in den Lauf von Topp. Der 19-Jährige schloss er mit links wuchtig ab und ließ Fürths Keeper Urbig keine Chance. Das 1:0 für S04 und der erste Profitreffer für Topp.

Fans und Geraerts jubelten. Endlich konnte das Juwel zeigen, was es drauf hat. Aber nicht nur durch den Treffer machte das Talent auf sich aufmerksam. Topp kämpfte um jeden Ball, warf sich in jeden Zweikampf rein. Hin und wieder war ihm allerdings die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken.

Fans sorgen sich um Juwel

Nach dem Seitenwechsel gab es dann eine Schrecksekunde. Nach dem Ausgleichstreffer der Fürther drückte der FC Schalke 04 auf die erneute Führung. Auch Topp gab alles, bis er in der 58. Minute plötzlich am Boden lag. Der Angreifer musste von den S04-Ärzten behandelt werden. Danach biss er auf die Zähne, kehrte auf das Spielfeld zurück.

Allerdings nicht lange. Nur zwei Minuten später folgte die Auswechslung. Topp musste angeschlagen die Partie verlassen, für ihn kam Lino Tempelmann rein.

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die S04-Fans besorgt. Fällt das Talent jetzt ausgerechnet nach dieser guten Leistung verletzt aus? Zwar gibt es in diesem Jahr keine Spiele mehr, aber schon nach dem Jahreswechsel beginnt die Vorbereitung und da muss Topp dann weiter zeigen, dass er in der Startelf stehen möchte. Zunächst wartet man auf eine Bestätigung des FC Schalke 04, ob die Auswechslung nur eine Vorsichtsmaßnahme war oder Topp tatsächlich verletzt ist.